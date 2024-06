Voici un bon plan à saisir sur la Nintendo Switch ! Sur le site Cdiscount, la console proposée sous forme de pack avec le jeu Mario Kart Live Home Circuit est vendu sous les 270 euros.

Cdiscount vous invite à vous rendre dans son rayon consacré aux jeux vidéo pour profiter d'un bon deal sur la Switch. En ce moment, la console Nintendo est vendue avec le jeu Mario Kart Live Home Circuit au prix de 269,99 euros. En sachant que le tarif du jeu est de 69,99 euros, la fameuse console de la marque japonaise vous revient donc à 200 euros.

À propos de la Switch, il s'agit de la deuxième version de la console Nintendo qui embarque une autonomie estimée à 9 heures (contre 6,5 heures pour l'ancien modèle), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage natif de 32 Go extensible grâce à une carte microSD non fournie. La Nintendo Switch est également dotée d'un processeur Quad-Core ARM Cortex-A57, d'une carte graphique Tegra X1, d'un écran tactile de 6,2 pouces à résolution HD de 720 x 1280 pixels et d'une entrée USB Type-C. Aussi, la console est accompagnée de deux manettes Joy-Con droite et gauche, d'un support pour combiner les deux Joy-Con afin de former une seule manette, d'une station d'accueil pour la relier au téléviseur, de deux dragonnes, d'un câble HDMI et d'un adaptateur secteur.

Quant à Mario Kart Live Home Circuit, le jeu invite le joueur à transformer son salon en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs du kart, lui aussi réel. Pour cela, le joueur dispose de portiques inclus dans le pack afin de délimiter le périmètre du circuit, de choisir les paramètres de la course et de contrôler son kart depuis sa console. Le kart réagit réellement aux objets qui parsèment le circuit.