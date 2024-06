AliExpress fête le festival de l’été avec une Nintendo Switch OLED à prix réduit !

Pour célébrer le festival de l'été, AliExpress frappe fort en proposant une remise exceptionnelle de -33% sur la Nintendo Switch OLED, la ramenant à moins de 300€. De plus, des coupons de réduction viennent s'ajouter à cette offre déjà alléchante. On vous dit tout ci-dessous.

AliExpress marque le début de l'été avec des promotions spectaculaires jusqu'au 7 juin prochain (inclus). Parmi celles-ci, l'offre sur la Nintendo Switch OLED se distingue par son attractivité. Avec une réduction de -33%, le prix de cette console phare passe de 391,30 € à seulement 260,55 €, une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de jeux vidéo.

Et en plus de la remise immédiate, AliExpress offre une série de coupons de réduction pour encore plus d'économies :

FRSC04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat

dès 29€ d'achat FRSC08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat

dès 59€ d'achat FRSC12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

dès 89€ d'achat FRSC20 pour 20€ de remise dès 139€ d'achat

dès 139€ d'achat FRSC50 pour 50€ de remise dès 299€ d'achat

dès 299€ d'achat FRSC80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Grosse promo sur la Switch OLED, la console star de Nintendo

La Nintendo Switch OLED est une version améliorée de la console hybride de Nintendo, offrant une expérience de jeu plus immersive grâce à son écran OLED de 7 pouces. Cet écran garantit des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, rendant chaque session de jeu visuellement spectaculaire. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, l'écran OLED améliore considérablement la qualité visuelle des jeux.

Cette console est également équipée d'une meilleure capacité de stockage interne, passant de 32 Go à 64 Go. Cela permet aux joueurs de sauvegarder davantage de jeux et de contenu téléchargeable sans avoir besoin d'extensions immédiates. La Nintendo Switch OLED offre ainsi plus de flexibilité et de commodité pour les amateurs de jeux avec une bibliothèque numérique étendue.

Les autres améliorations notables incluent un support ajustable large pour un mode sur table plus stable, idéal pour jouer en groupe, et des haut-parleurs intégrés améliorés pour offrir un son de meilleure qualité en mode portable. La Nintendo Switch OLED conserve la flexibilité emblématique de la Switch, permettant de jouer en mode TV, sur table et portable, tout en apportant des améliorations significatives pour une expérience utilisateur optimisée.

La Nintendo Switch OLED propose une vaste bibliothèque de jeux pour tous les goûts et tous les âges. Des titres populaires comme “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Animal Crossing: New Horizons”, et “Super Mario Odyssey” offrent des expériences de jeu immersives et captivantes. Les amateurs de jeux de sport peuvent se divertir avec “Mario Kart 8 Deluxe” ou “FIFA 22”, tandis que les fans de jeux de stratégie apprécieront “Fire Emblem: Three Houses” et “Civilization VI”. Grâce à l'écran OLED de haute qualité, chaque jeu prend vie avec des couleurs éclatantes et des graphismes époustouflants, offrant une expérience de jeu inégalée.

Tout savoir sur la Nintendo Switch OLED à prix mini

Avec une réduction de 33% sur la Nintendo Switch OLED, AliExpress offre une opportunité en or aux passionnés de jeux vidéo. Pour ceux qui souhaitent enrichir leur collection de consoles ou découvrir les joies du gaming sur Switch, c'est le moment idéal pour se lancer.

