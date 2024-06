Voici un bon plan chez Carrefour ! Pendant une durée limitée, l'enseigne française vous permet de faire une économie de près de 135 euros sur l'achat de la PS5 Slim accompagnée de deux manettes DualSense.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce sont les soldes d'été avant l'heure sur le site Carrefour ! En pleine période des Days of Play 2024, les clients de l'enseigne de la grande distribution qui sont titulaires de la carte Carrefour peuvent obtenir 15 % de réduction fidélité sur l'achat d'un pack incluant la PS5 Slim. Ainsi, jusqu'à ce lundi 10 juin, la console Sony fournie avec deux manettes est au prix de revient de 475,99 euros au lieu de 609,99 euros. Pour information, il est nécessaire de choisir la livraison à domicile ou en Point Relais pour bénéficier de la remise fidélité et les 15 % de réduction iront directement sur la cagnotte du compte client.

Pour rappel, la version allégée de la console PS5 sortie au cours de l'automne 2023 et équipée d'un lecteur de disque embarque un espace de stockage de 1 To, un processeur AMD Ryzen de 3e génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, une mémoire vive de 16 Go GDDR6, deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. La console mesure 358 x 96 x 216 mm et affiche un poids de 3,2 kilos.

Quant à la DualSense PS5, la manette sans fil dispose d'un microphone, d'une sortie casque, d'un haut-parleur, de la détection de mouvement 6 axes, d'un port USB-C, du retour haptique, de la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, de gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et d'une batterie rechargeable intégrée. Enfin, la manette DualSense est compatible sur PC par l'intermédiaire d'une connexion filaire en USB.