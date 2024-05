Vous êtes à la recherche d'un bon plan sur la Xbox Series S incluant 1 To d'espace de stockage ? Si c'est le cas, le deal qui va suivre va sûrement vous intéresser. Aujourd'hui seulement, la console Microsoft passe sous la barre des 270 euros grâce à l'application d'un code promo sur le site Rakuten.

En ce dernier jour du mois de mai 2024, Rakuten propose notamment une remise de 30 euros à partir de 299 euros d'achat sur tous les rayons de son site e-commerce. Parmi les nombreux articles éligibles à l'opération, on peut trouver la Xbox Series (1 To) à prix réduit.

Disponible dans son coloris Carbon Black et vendue depuis la boutique officielle Carrefour, la console de jeu de Microsoft est à 269,95 euros au lieu de 349,99 euros, ce qui fait une réduction de 80 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour obtenir le tarif préférentiel, il est nécessaire de saisir le coupon RAKUTEN30 au cours de l'étape de la commande.

Annoncée en juin 2023 lors du Xbox Showcase, l'édition Carbon Black de la console est presque identique à la Xbox Series S originale. Accompagnée d'une manette sans fil, elle dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération (Zen 2, 8 cœurs, 3,6 GHz), d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, d'un mémoire de 10 Go GDDR6, d'une puissance de 4 TFLOPs et d'un disque SSD de 1 To. La console de salon embarque aussi une résolution maximale de 1440p, un framerate maximal de 120 fps, le Dolby Digital 5.1, le DTS 5.1, le Dolby TrueHD avec Atmos, un port HDMI 2.1, trois ports USB 3.1 Gen 1, un port Ethernet et la norme IEEE 802.11ac à double bande.