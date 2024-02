La PS5 Pro serait capable d’afficher du 4K 120 FPS grâce à son DLSS maison

Alors que les rumeurs à propos d’une sortie cette année de la PS5 Pro vont bon train, une nouvelle fuite semble indiquer que la console présentera des performances extraordinaires. Dans une récente vidéo YouTube, le leaker Moore’s Law is Dead parle notamment de jeux tournant en 4K/120 FPS, grâce à la technologie d’upscaling en développement chez Sony.

Cette semaine, tout le monde ou presque s’est accordé pour dire que la PS5 Pro sortira dans quelques mois. Selon les dires de l’analyste Serkan Toto, relayé par de nombreux médias spécialisés, la version améliorée de la PS5 pourrait être lancée dès le second semestre de cette année, soit probablement au cours de l’été. Si pour le moment, il est encore prudent de prendre cette information avec des pincettes, il semblerait que les fuites commencent à se multiplier.

Dans la foulée de cette information, le leaker Moore’s Law Is Dead a en effet publié une vidéo livrant quelques détails supplémentaires à propos des performances de la console. Selon lui, Sony prévoirait de promouvoir cette dernière comme étant capable de faire tourner les jeux en 4K/120 FPS. Une promesse fort alléchante, d’autant plus pour une console de salon, et qui loin d’être irréalisable.

Sur le même sujet — PS5 : comment activer le mode Performance et pourquoi on vous conseille de le faire

Les performances de la PS4 Pro vont exploser grâce à l’upscaling

Parmi les nombreuses informations ayant fuité lors du piratage d’Insomniac Games, il y avait notamment la technologie d’upscaling en développement chez Sony. Concrètement, la firme est en train de préparer une solution similaire au DLSS de Nvidia ou le FSR d’AMD, permettant d’augmenter le taux de FPS en jeu tout en maintenant une haute définition. C’est donc cette technologie qui permettrait à la PS5 Pro d’atteindre les 120 FPS en 4 K.

Si, comme toujours, mieux vaut attendre des informations officielles sur le sujet, force est de constater que tout concorde. La PS5 permet d’ores et déjà de faire tourner certains titres en 120 FPS, mais la liste est encore limitée. La future technologie d’upscaling permettrait donc au modèle Pro d’appliquer ce traitement sur l’ensemble, ou du moins une grande partie des jeux. Si la rumeur dit vrai, nous ne devrions pas tarder à en savoir plus sur le sujet.