PS5 Pro : voici à quoi pourrait ressembler la future console de Sony

La PS5 Pro n'est toujours pas officialisée par Sony, mais cela n'empêche pas certains d'imaginer le design de la future console du constructeur. Concept Creator, Youtubeur spécialisé dans la conception de design 3D, vient de livrer sa vision de la machine.

Mine de rien, en novembre 2023, la PS5 soufflera sa troisième bougie. Dans le cycle de vie d'une console, on pourrait dire que la machine est à mi-parcours. Voilà pourquoi de nombreux leakers et spécialistes de l'industrie s'accordent pour dire qu'une nouvelle version de la console sera annoncée très prochainement. Pour l'instant, deux propositions reviennent principalement : une PS5 Slim, plus légère et compacte, et bien entendu, la PS5 Pro, une version plus puissante et armée pour la 8K.

Pour l'heure, Sony n'a fait aucune annonce officielle, ce qui n'empêche pas certains leakers de divulguer certaines informations sur ces machines hypothétiques. Par exemple et selon Tom Henderson, journaliste et leaker réputé qui officie sur le site Insider Gaming, la PS5 Pro pourrait arriver en 2024. La dernière révélation en date sur la PS5 Pro est signée RedGamingTech. D'après le Youtubeur, la console pourrait coûter au moins 700 € lors de sa sortie. Un prix loin d'être inimaginable, sachant que la PS5 est affichée actuellement au prix de 550 € en France (hors promotion temporaire).

Voici à quoi pourrait ressembler la PS5 Pro

En attendant, personne ne sait vraiment à quoi pourrait ressembler la PS5 Pro. Concept Creator, un Youtubeur spécialisé dans la création de design 3D (surtout sur les smartphones), a décidé de se plier au jeu. En effet, il vient de publier sur sa chaîne officielle un premier concept 3D de la future console de Sony.

Comme vous pouvez le constater sur la vidéo de 2 minutes disponible ci-dessous, le design général reste dans la lignée de celui de la PS5. Néanmoins, il y a certaines modifications. Tout d'abord, cette machine paraît moins grande que sa grande soeur, tandis que les courbures caractéristiques des parties latérales ont été réduites. Les voyants LEDs sont toujours présents et courent au centre sur l'entièreté de l'appareil.

Du côté des connectiques, Concept Creator a choisi d'intégrer deux ports USB-C sur la face avant de la console. Le changement le plus significatif a été apporté au lecteur Blu-Ray, qui est ici installé au centre de la machine, entre les deux coques. On retrouve alors un design assez proche de la PS5 Digital Edition, qui pour rappel n'est pas dotée d'un lecteur Blu-Ray contrairement à la PS5 classique (le périphérique occupe une partie de la coque droite). Et vous, quel est votre avis sur le design de la PS5 Pro proposé par Concept Creator ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Android Headlines