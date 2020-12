PS5 et Xbox Series X/S : les spéculateurs ont gagné 24 millions d’euros en 2 semaines sur eBay

24 millions d’euros : c’est ce qu’ont gagné les spéculateurs en deux semaines grâce à la revente de PS5 et Xbox Series X et S sur eBay. Un chiffre impressionnant, alors que la colère gronde toujours du côté des joueurs qui n’ont pas encore eu la chance de mettre la main sur les consoles. Malgré tout, la pratique n’est pas prête de s’arrêter, tant elle paraît populaire auprès des clients.

Depuis leurs sorties, les prix des PS5 et Xbox Series X s’envolent sur eBay. La faute aux spéculateurs qui ont précommandé les consoles en masse pour pouvoir les revendre plus cher en pleine pénurie. Cette pratique fait grincer les dents des joueurs, dont la plupart n’ont pas encore pu se procurer les machines. Mais tout autant qu’elle génère l’animosité, celle-ci reste malgré tout très populaire. Michael Driscoll, ingénieur données, a pu tracer l’activité de ces revendeurs grâce à un programme conçu par ses soins.

Les résultats sont sans appel : depuis leur sortie jusqu’au 3 décembre dernier, les spéculateurs ont gagné presque 30 millions de dollars, soit 24 millions d’euros avec à leur affaire et ce, seulement sur eBay. On comprend mieux pourquoi la plupart d’entre eux expliquent n’avoir aucun regret. Certains poussent même la pratique à l’extrême, en achetant par exemple 221 consoles grâce à un bot pour les revendre par la suite. On vous laisse jeter un œil aux données édifiantes compilées par Michael :

La spéculation de PS5 et Xbox Series X rapporte énormément d’argent sur eBay

Ce sont donc quasiment 20 millions de dollars que les spéculateurs ont gagnés grâce à la vente de PS5, soit environ 54% des ventes totales effectuées sur le site de vente aux enchères. Ces chiffres ne sont pas vraiment une surprise, à la vue des consoles proposées plus de 1000 € sur eBay. Du côté des Xbox Series X, le constat est similaire : un peu plus de 10 millions de dollars de bénéfice, soit 43% des transactions enregistrées sur la plateforme. On note par la même occasion l’écart impressionnant entre les PS5 et Xbox Series, qui s’expliquent sûrement par le retard de production de cette dernière.

eBay a déclaré faire de son mieux pour lutter contre les spéculateurs. La plateforme fait ainsi la chasse aux escrocs qui revendent des photos des consoles sans pour autant pouvoir éviter à 100% les arnaques, comme cet acheteur qui a reçu un bloc de béton à la place de sa PS5. Le fait est que le site n’a pas grand intérêt à interdire la spéculation, compte tenu des commissions qu’il touche sur les ventes. De plus, les utilisateurs eux-mêmes ne semblent pas prêts à boycotter la pratique, d’après les chiffres relevés.

