Xbox Series X Brooklin (2024) : prix, date de sortie, design, performances, tout savoir sur la nouvelle console de Microsoft

Microsoft va lancer de nouveaux modèles de Xbox Series X et Xbox Series S, avec une révolution de design pour la première. Les consoles seront accompagnées d'une nouvelle manette dotée d'une meilleure connectivité, de retours haptiques et de joysticks plus solides, tout en conservant l'ergonomie propre aux contrôleurs Xbox. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir.

C'est une constante chez les constructeurs de console, de nouveaux modèles de milieu de génération sont lancés pour renouveler l'offre, mettre à jour le matériel et améliorer le design. Cette fois, Microsoft va aller encore plus loin que d'habitude en bouleversant en profondeur la proposition qu'est la Xbox Series X. La Xbox Series S, quant à elle, sera aussi sujette à changement, mais dans des proportions bien moins importantes.

Précisons que les informations qui nous parviennent jusqu'à présent proviennent de documents internes de Microsoft, qui ont fuité dans le cadre de son procès contre la FTC pour l'acquisition d'Activision Blizzard. Rien n'est (encore) officiel donc, mais tous les éléments exposés sont très crédibles et devraient, pour la plupart, se matérialiser, à moins que Xbox ne change radicalement ses plans en cours de route. Cela reste une possibilité, puisque la fuite en elle-même peut forcer le constructeur à revoir sa stratégie.

Quelles nouvelles consoles Xbox sont en développement ?

Contrairement à la génération précédente, Phil Spencer a annoncé qu'il n'y aurait pas de Xbox plus performante, comme une Xbox Series Pro par exemple, pour faire la transition avec la next gen. Toutefois, des équivalents aux modèles Slim, bénéficiant notamment d'un design retravaillé, sont bien dans les cartons de la marque. Au moins trois appareils revisités vont débarquer sur le marché prochainement :

Une nouvelle Xbox Series X, nom de code Brooklin .

. Une nouvelle Xbox Series S, nom de code Ellewood .

. Une nouvelle manette Xbox Series S et X, nom de code Sebile.

Quand sort la Xbox Series X Brooklin ?

Les nouvelles versions de la Xbox Series X, de la Xbox Series S et de la manette de jeu Xbox sont prévues pour 2024. La manette revisitée sera incluse avec lesdites consoles. Le premier appareil disponible sera la manette Sebile. Son annonce est prévue lors du quatrième trimestre fiscal 2024 de Microsoft, soit entre avril et juin 2024, pour une commercialisation intervenant avant la fin de ce même trimestre. Elle sera donc vendue avant le 30 juin 2024.

Les consoles arriveront quelques mois plus tard, mais pas en même temps. Selon une feuille de route de Microsoft, le géant américain souhaite séparer le lancement des deux consoles d'une soixantaine de jours afin de “permettre le dialogue avec différentes audiences”. Elles devraient néanmoins être annoncées ensemble, aux alentours de l'été 2024. Xbox pourrait profiter du Summer Game Fest programmé en juin pour présenter officiellement Brooklin et Ellewood. La sortie préalable de la manette devrait aussi permettre d'ajouter de la valeur et de l'intérêt aux consoles.

Pour Ellewood, la nouvelle Xbox Series S, Microsoft vise une fenêtre à la fin août ou début septembre. Brooklin, la Xbox Series X revisitée, serait quant à elle prévue pour fin octobre ou début novembre, une date plus proche des fêtes de fin d'année, une période commerciale importante. Enfin, il est précisé que des variantes de stockage pour les deux consoles seront annoncées, voire disponibles, au deuxième trimestre fiscal 2025 de Microsoft, soit entre octobre et décembre 2024.

Combien va coûter la Xbox Series X Brooklin ?

Toujours d'après les documents internes de Microsoft, les nouvelles consoles vont conserver leurs prix, à savoir 499 dollars US et 299 dollars US respectivement pour la Xbox Series X et Xbox Series S. Reste à savoir comment cela va se traduire en euros : le prix de la Xbox Series X est passé de 499 à 549 euros en Europe depuis le 1er août 2023, il faut donc s'attendre à ce que ce tarif soit appliqué pour la nouvelle version de la console. Le prix de la Xbox Series S n'a lui pas bougé, à 299 euros. Pour la manette, Xbox ne précise pas si une modification tarifaire est prévue.

Un design d'enceinte connectée pour la Xbox Series X Brooklin

L'un des grands chantiers de la nouvelle Xbox Series X a été la refonte totale de son design. D'un appareil en forme de parallélépipède rectangle, nous passons à un cylindre qui rappelle certaines enceintes connectées. Cette conception a été rendue possible par un changement radical : la disparition du lecteur de disque. Comme la Xbox Series S, la Xbox Series X devient donc une console qui ne prend en charge que les jeux dématérialisés. Plus que jamais, Microsoft met l'accent sur son Game Pass avec ce choix.

Pour compenser la perte du lecteur de disque, Xbox double la capacité de stockage SSD de la console, qui passe à 2 To. Avec un tel volume, il ne devrait plus être nécessaire d'investir dans un SSD M.2 externe, un soulagement alors que le fabricant avait fait le choix contesté de limiter la compatibilité à certaines solutions de stockage de chez Seagate. Un port USB-C avec fonction de charge est également intégré sur la façade avant de la console.

La Xbox Series S ne devrait de son côté pas voir son design évoluer, mais son petit SSD de 512 Go va monter jusqu'à 1 To avec cette nouvelle mouture. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque la version Carbon Black récemment lancée bénéficie déjà d'1 To de stockage. Microsoft mentionne par ailleurs sa volonté de permettre aux joueurs de personnaliser leur console via le programme Xbox Design Lab, comme c'est déjà le cas pour les manettes de jeu. Mais il s'agit d'un objectif à long-terme et l'on ne devrait pas pouvoir en profiter avant un certain temps, si le projet voit finalement le jour.

La Xbox Series X Brooklin est-elle plus performante ?

La Xbox Series X Brooklin et la Xbox Series S Ellewood conservent la même architecture. Les CPU et GPU sont identiques, il ne faut donc pas s'attendre à une hausse des performances. Il convient tout de même de préciser que les deux modèles deviennent compatibles avec le standard WiFi 6E et la norme Bluetooth 5.2. Cette amélioration de la connectivité va rendre l'expérience plus agréable, avec une latence moindre et des débits plus élevés si la console n'est pas connectée en Ethernet et une meilleure prise en charge des accessoires et périphériques sans fil.

Microsoft s'est aussi attaqué à la consommation d'énergie. Le nouveau modèle Brooklin dispose d'une alimentation 15 % moins gourmande que celle de la Xbox Series X actuelle, alors que la consommation énergétique du mode veille des deux consoles va être divisé par cinq par rapport aux appareils actuels.

Quelles nouveautés pour la manette Sebile ?

Et si la plus grande révolution de cette moitié de génération chez Xbox venait de la manette ? L'ergonomie des contrôleurs Xbox a toujours été un point fort de la marque, surtout depuis la Xbox One, mais la Sony a frappé fort avec la DualSense de la PS5. Avec son nouveau modèle de manette Sebile, Xbox entend reprendre l'avantage sur PlayStation en combinant de nouvelles fonctionnalités à un design qui a fait ses preuves, entre form factor confortable à prendre en main et joysticks asymétriques.

La fabrication des joysticks, justement, a été améliorée et ceux-ci profitent dorénavant d'une meilleure longévité. Xbox mise aussi sur une conception modulaire permettant de les remplacer plus facilement. Réclamé de longue date par une frange de la communauté, la manette met enfin de côté les piles pour une batterie rechargeable… et amovible ! Il sera donc possible de recharger une batterie tout en continuant à jouer avec une autre, comme le font déjà certains joueurs avec des piles rechargeables. Ce système combine le meilleur des deux mondes et devrait contenter à la fois les réfractaires aux piles et à ceux qui dénoncent la méthode pour recharger une manette PlayStation.

Xbox a aussi travaillé sur le sentiment d'immersion provoqué par la manette pour marcher sur les plates bandes de la DualSense de la PS5, la référence sur ce domaine. Sebile va jouir d'un retour haptique plus précis que les moteurs de vibration actuels. Nous aurons aussi une haptique VCA (Voice Coil Actuators), également capable de jouer un rôle de haut-parleurs. Le fabricant liste aussi un accéléromètre ainsi que des boutons et joysticks plus silencieux afin de renforcer l'immersion en jeu. Il n'est par contre pas fait mention de gâchettes adaptatives.

Pour terminer, Microsoft a buché pour rendre sa manette plus pratique à connecter et à utiliser. Est évoquée une technologie Xbox Wireless 2, sûrement relative à l'appairage sans fil. Le pad devient compatible Bluetooth 5.2, comme les nouvelles consoles, et son usage pour le cloud gaming est optimisé. L'application mobile Xbox permet de voir et de gérer les appareils et accessoires qui sont appairés.

La manette se réveillera d'elle-même lorsqu'elle sera soulevée, si bien que vous n'aurez plus besoin de rester appuyé sur la touche Xbox pour l'allumer. Si sa forme n'a pas changé, son esthétique va évoluer avec le choix du bicolore à l'avant du contrôleur.

À quand la prochaine génération de console ?

Microsoft se prépare avec l'ambition de lancer une nouvelle génération de console pour 2028. Celle-ci devrait être celle de la “convergence complète”, selon les termes employés par Microsoft. L'écosystème Xbox atteindrait alors un niveau de maturité supérieur en matière d'interactions entre ses produits et services, avec une place de choix accordée au Game Pass et au cloud gaming. “Notre vision : développer une plateforme de jeu hybride de nouvelle génération, capable de tirer parti de la puissance combinée du client et du cloud pour offrir une immersion plus profonde et des expériences de jeu entièrement nouvelles”, indique la société.

Un document recensant les “décisions stratégiques clés” à prendre pour cette next gen nous apprend que Microsoft envisage deux options pour le CPU de sa ou de ses consoles : une architecture x86 classique basée sur le Zen 6 d'AMD, ou le passage à une architecture ARM. Côté GPU, la firme américaine hésite entre l'utilisation d'un GPU AMD sous RDNA 5, ou le développement d'un GPU maison en partenariat avec AMD.