PS5 : non, Amazon n’a pas dévoilé le prix « exorbitant » de la console

Un étrange listing d’une PS5 2 To est apparu sur la déclinaison britannique de Amazon. La console y est proposée 599 livres sterling, ce qui se rapproche d’un tarif assez exorbitant de 669 euros – en tout cas pour une console. Il y a néanmoins peu de chances pour que ce prix reflète la réalité.

Tout est parti d’un listing apparu sur la déclinaison britannique de Amazon. On y découvre, au milieu d’autres entrées en lien avec la PS5, un mystérieux produit intitulé « Dummy ASIN Sony PS5 1 2TB » avec un prix de 599,99 livres. Ce qui semble donner un prix de 669,99 euros. Un twittos affirme même que quelqu’un a réussi a valider la commande du produit malgré le fait que le produit soit dans les faits absent de l’inventaire.

Au même moment, 118 entrées de jeux PS5 ont fait leur apparition. Une liste qui comprend beaucoup de trous. Le nom des jeux est rarement communiqué. Les éditeurs utilisent vraisemblablement cette technique pour renforcer le référencement de leurs titres dans les moteur de recherche Amazon et Google. Certains prix suggèrent que les jeux PS5 seront légèrement plus chers d’environ 10 livres soit un peu plus de 10 euros par rapport à la génération des jeux PS4.

Néanmoins il y a d’excellentes raisons de douter de ces infos. D’abord, l’intitulé « Dummy » sur le listing de la console signifie qu’il s’agit en réalité d’un test. Amazon précise d’ailleurs à nos confrères de IGN qu’il s’agissait d’une erreur : « le prix était un prix lambda fixé pour un produit lambda », explique le service presse de la plateforme. Mais si vous ne croyez pas Amazon sur parole, il y a au moins quatre autres raisons de douter de ces prix.

D’abord on remarque que les nouveaux jeux listés sont 10 livres plus chers quelle que soit la plateforme. Il y a ensuite la culture du secret de Sony, qui rend ce genre de bévue peu probable. Par ailleurs, les constructeurs de consoles ont plutôt pour stratégie de vendre à perte pour écouler le plus d’unités possible et d’occuper le marché. La politique de prix est particulièrement stratégique cette année pour Sony en raison du contexte économique déprimé partout dans le monde.

On espère néanmoins que l’apparition de ces entrées est en réalité le prélude à de vraies annonces autour du prix de la PS5 lors de l’événement de ce soir à 22 heures.