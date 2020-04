PS5 et Xbox Series X : un prix trop élevé serait désastreux pour Sony, pas pour Microsoft

A quel point trouver le juste prix des futures consoles PS5 et Xbox Series X est important pour Sony et Microsoft ? A en croire un responsable de la firme de Redmond, le prix est un enjeu en réalité plus important pour le constructeur des PlayStation que pour Microsoft.

Comment trouver le juste prix d’une console quand on s’appelle Sony ou Microsoft ? Depuis plusieurs semaines, des infos concordantes montrent que les deux firmes n’ont pas encore arrêté le prix de la PS5 et de la Xbox Series X. L’enjeu est de taille. Mais à en croire Mike Ybarra, ex-dirigeant de Microsoft désormais vice-président de Blizzard, l’équation ne se pose pas du tout de la même manière chez Sony ou Microsoft.

Trouver le juste prix de la PS5 serait particulièrement difficile

Dès leurs premières consoles les deux firmes ont dû prendre des risques pour préserver un niveau de prix raisonnable. Les coûts initiaux de fabrication sont souvent trop importants, conduisant à vendre pendant quelque temps à perte. Dans un second temps les constructeurs peuvent faire des économies d’échelle en optimisant leur chaine de production. Ils génèrent aussi des bénéfices tirés des jeux.

Sur Twitter, Timdog, un streamer actif sur Mixer, lance « je comprends que l’économie va devenir très difficile à prédire ce qui par ricochet va rendre plus difficile pour Sony et Microsoft de s’engager sur un prix. Je suppose que la dernière info qu’on aura sur ces consoles sera le prix. Reste à savoir qui tirera le premier ». Mike Ybarra répond alors : « pour l’un d’entre eux il ne faut pas se tromper dans l’arrondi, alors que pour l’autre, c’est un scénario significatif ».

De quoi souligner que la politique de prix n’aura pas le même impact pour les deux firmes. Les consoles ne pèsent en effet pas le même poids chez Sony et Microsoft. Les revenus du constructeur nippon restent largement tirés par les ventes de consoles, alors que chez Microsoft, le poids de la division consoles est bien moindre. Ainsi, Sony serait dans une situation particulièrement inconfortable. Un prix trop bas signifie des pertes immédiates trop importantes, alors qu’un prix trop élevé peut faire baisser le volume de ventes.

Lire également : Xbox Series X – date de sortie, prix, caractéristiques, jeux, tout savoir sur la prochaine console de Microsoft

Le pire serait sans doute que Microsoft propose un prix plus attractif que ce qu’a anticipé Sony. Même si il faut quand même souligner que la loyauté des joueurs pour le catalogue proposé en particulier par Sony entre aussi dans l’équation.