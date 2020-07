PS5 : la console pourrait améliorer l’image comme le DLSS de Nvidia, avec beaucoup d’IA

La PS5 pourrait utiliser une technologie de reconstruction d’image boostée à l’IA à la manière de la technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia. C’est en tout cas ce que suggère un brevet Sony de 2019 qui vient à peine de faire surface.

Nos confrères de WCCFTech ont repéré un brevet Sony qui pourrait dévoiler l’une des technologies de rendu de la PS5. A en croire le document, déposé en 2019, la console pourrait s’appuyer sur un système sophistiqué de rendu se reposant en grande partie sur l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle.

La PS5 devrait bénéficier d’une technologie de rendu semblable au DLSS de Nvidia

Le brevet (en japonais) décrit « un appareil de traitement de l’information qui acquiert de nombreuses images de référence obtenues en capturant un objet qui doit être reproduit, le tout en acquérant une pluralité d’images converties obtenues par agrandissement ou réduction de chacune des cohortes d’images de référence, et en exécutant de l’apprentissage machine qui mobilise une masse d’images à partir desquelles apprendre, comme données d’apprentissage qui incluent la pluralité d’images converties, et génèrent des données pré-apprises qui sont utilisées pour générer une image reproduite qui représente l’apparence de l’objet »,

Autrement dit, à en croire cette description, le système s’appuie sur le machine learning pour générer des graphismes dans la meilleure qualité possible quelle que soit la résolution, pour une image toujours parfaitement nette.

Un système qui n’est pas nécessairement inédit, puisque cela correspond peu ou prou à la technique de super-échantillonnage DLSS 2.0 des cartes Nvidia RTX. Chez Nvidia, le système s’appuie sur des coeurs Tensor gravés dans ses GPU.

Cela permet de réduire la charge sur les autres coeurs de la puce, et ainsi maximiser les performances du Ray Tracing – tout en augmentant la résolution de sortie. En tout cas dans les jeux compatibles comme Deliver Us The Moon, Wolfenstein Youngblood ou encore Control.

Bien sûr, il s’agit à ce stade d’un brevet – et il n’est pas garanti que la technologie se retrouve dans la console. Néanmoins, vu que Nvidia propose déjà la technologie sur ses cartes, il semble difficile de croire que la console ne proposera pas quelque chose de semblable.