PS5 : les stocks vont augmenter en 2021 assure Sony

Le patron de Sony Interactive a assuré dans une interview que les stocks de la console seront plus importants. Et ce avant la fin de l’année 2021. Il confirme à la presse japonaise être en discussion avec les fournisseurs de composant et les usines pour améliorer une pénurie qui traine en longueur, au grand dam des joueurs.

Vous le savez tout autant que nous : il est difficile de se procurer l’une des consoles de nouvelle génération, les Xbox Series X/S et PlayStation 5. Cela fera bientôt six mois qu’elles sont officiellement commercialisées. Et pourtant, la disponibilité est toujours extrêmement compliquée. Entre les distributeurs qui sont livrés au compte-goutte et les pilleurs qui achètent les stocks avec des bots pour les revendre à prix d’or, les joueurs n’ont que peu d’opportunités de profiter de l’une des consoles.

Cette situation est le résultat de plusieurs problèmes. La pandémie mondiale est l’un d’eux. À cause d’elle, les usines ne tournent pas toujours à plein régime et les bateaux partant de Chine pour livrer les consoles partout dans le monde sont moins nombreux. Un autre problème est la pénurie de certains composants, notamment les processeurs. Cette pénurie touche non seulement les consoles, mais aussi les cartes graphiques (dont les faibles stocks sont accaparés par les mineurs de cryptomonnaies), les voitures électriques et les smartphones.

Le PDG de Sony Interactive négocie plus de stock avec AMD

Conscient de cette situation, qui pénalise ses chiffres financiers, mais aussi les distributeurs, les développeurs de jeu, les concepteurs d’accessoires et les joueurs, Sony presse les fabricants de composants à lui fournir davantage de pièces détachées pour augmenter les volumes de production. Ce que Microsoft fait également de son côté, bien évidemment. À l’occasion d’une interview accordée au média japonais Nikkei, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment affirme travailler sur ce problème et promet que les stocks seront plus importants dès cette année.

Même si nous voulons croire en la bonne volonté de Jim Ryan, nous avons cependant un doute sur la capacité de Sony à faire pression sur ses fournisseurs. Dans l’un de nos articles précédents à propos des raisons de la pénurie de consoles, nous expliquions que Microsoft et Sony ne sont pas prioritaires chez AMD, le fournisseur de la plate-forme qui donne vie aux PS5 et Xbox Series X. Pourquoi ? Parce que le fondeur américain gagne moins sa vie avec les consoles qu’avec les cartes graphiques. Les Radeon rapportent plus. L’équilibre est donc tout vu. Il s’agirait donc d’un véritable tour de force de la part du patron de Sony Interactive s’il arrivait à fournir plus de consoles avant la fin de l’année.

Jim Ryan promet des jeux exclusifs comme s'il en pleuvait

Dans la même interview, Jim Ryan souhaite rassurer tous ceux qui ont déjà acheté la PS5, mais qui peinent à y trouver des jeux exclusifs. La fermeture de Japan Studio, le studio de développement historique de Sony, basé à Tokyo et auteur de Bloodborne, Shadow of the Colossus, ou encore The Last Guardian, a soulevé bien des questions. Le patron a confirmé que la PS5 disposera du nombre de jeux exclusifs le plus important de l’histoire des PlayStation. Le planning est d’ailleurs assez chargé : Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us Remake, God of War Ragnarok, Ratchet & Clank Rift Apart, sans oublier Returnal qui arrivera dans une semaine.

Source : VideoGameChronicle