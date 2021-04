PS Now : vous pouvez désormais jouer en 1080p en streaming sur PC et consoles

À partir de cette semaine, Sony commencera à déployer la définition 1080p pour son service de streaming dans le cloud PlayStation Now. Auparavant, les joueurs devaient se contenter de jouer en 720p.

Sony a annoncé sur Twitter que le PlayStation Now commencera à prendre en charge le streaming en 1080p pour les jeux compatibles au cours des prochaines semaines. Il ne faut pas confondre le PS Now avec le PS Plus, qui offre aux joueurs un accès multijoueur et des jeux gratuits chaque mois.

En effet, ce service qui coûte 9,99 euros par mois ou 59,99 euros pour 12 mois vous permet de jouer à des centaines de titres PlayStation en streaming sur un PC Windows, une PS4 ou une PS5, à condition de disposer d'une connexion Internet de 5 Mbps ou plus. Cette annonce est donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs de PC qui se sont abonnés au PlayStation Now.

PS Now rattrape son retard sur Stadia et GeForce Now

Le PlayStation Now est le meilleur moyen pour les joueurs PC de jouer aux exclusivités de Sony, comme God of War et Uncharted. Jusqu'à cette modification, le PlayStation Now ne prenait en charge que le streaming en 720p pour ses plus de 700 jeux. Le service permet également de télécharger plus de 300 jeux PS4 sur votre console avec des définitions allant jusqu'à la 4K.

Grâce à la 1080p, Sony rattrape légèrement son retard sur d’autres services de cloud gaming comme Stadia et GeForce Now. En effet, ceux-ci permettent déjà depuis longtemps de jouer en 1080p sur un PC, même s’ils n’ont pas accès aux exclusivités de Sony. Pour l’instant, Stadia conserve une longueur d’avance, puisque le service de Google propose la définition 4K si votre PC est compatible.

S'il s'agit d'une nette amélioration pour les joueurs utilisant le PlayStation Now. Cependant, il est important de rappeler que, bien que le service soit disponible sur PS5, seuls des titres PS4, PS3 et PS2 sont actuellement disponibles. Ce mois-ci, le service a accueilli 3 nouveaux jeux ; Marvel’s Avengers, Borderlands III et Hinterland Studio. Si vous possédez un abonnement au PS Now, vous pouvez dès à présent télécharger ces jeux sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Source : PlayStation