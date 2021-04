SSD, disques durs : cette cryptomonnaie en plein boom menace de provoquer des pénuries

Les mineurs de cryptomonnaies pourraient de nouveau être à l’origine d’une pénurie de composants. Cette fois-ci, ce sont les SSD et HDD qui en seraient victimes. Une nouvelle cryptomonnaie, dénommée Chia, repose en effet sur l’espace de stockage disponible plutôt que sur les performances d’une carte graphique.

On commence à connaître la chanson. Alors que les pénuries de cartes graphiques, et plus largement de puces, pourraient durer jusqu’en 2022 selon les constructeurs, de nouveaux composants pourraient prochainement subir des ruptures de stock. Là encore, il faut jeter un œil du côté des mineurs de cryptomonnaies. Malheureusement, les dispositifs de Nvidia se révèleront encore plus inutiles qu’actuellement, puisque ce sont les disques durs qui sont touchés par la forte demande.

En effet, la cryptomonnaie Chia connaît actuellement un essor sans précédent. Contrairement au Bitcoin ou à l’Ethereum, nul besoin d’une carte graphique pour miner. Le Chia nécessite en revanche de l’espace de stockage. Face à son développement exponentiel, les mineurs restent fidèles à leur réputation en dévalisant les stocks des revendeurs. Conséquence : à Hong Kong, le prix les SSD et HDD proposant entre 4 To et 18 To de stockage a déjà triplé.

Les mineurs de cryptomonnaies se jettent sur les HDD et SDD

Le Chia se veut plus respectueux de l’environnement, puisque les disques durs demandent moins d’énergie pour fonctionner. Une bonne nouvelle pour la planète, au vu de la consommation d’électricité engendrée par le Bitcoin. Mais une moins bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui risquent de rencontrer quelques difficultés pour se procurer un nouveau SSD. Jiahe Jinwei, l’un des plus gros constructeurs de Chine, est déjà en rupture de stock de SSD 1 To et 2 To.

Tout comme Nvidia, ce dernier prévoit de mettre en place des restrictions pour empêcher les mineurs de vampiriser tout le stock disponible. Le constructeur souhaite ainsi proposer un modèle de SSD spécialement conçu pour le mining. Il a également indiqué que ses capacités de production seront augmentées afin de répondre le mieux possible à la demande grandissante. Reste à savoir si ces mesures seront efficaces face à la montée en puissance du Chia.

