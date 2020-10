PS5 : la manette DualSense fonctionne aussi avec les smartphones Android !

La manette DualSense de la PS5 fonctionne également avec les smartphones Android. On doit cette découverte à un YouTubeur qui a ainsi pu constater que les smartphones Android, y compris ceux qui ne sont pas fabriqués par Sony, détectent la manette en Bluetooth. Tout fonctionne, à l'exception du retour haptique et du touchpad.

Vous vous souvenez des mentions lors de la présentation de la PS5 qui indiquaient que la manette DualSense serait exclusivement compatible avec la console ? Et bien il semble, à en croire un YouTubeur, que c'est dans l'ensemble plutôt inexact. Le vidéaste tech Austin Evans s'est en effet rendu compte que les smartphones Android détectent aussi la manette DualSense en Bluetooth, et arrivent à s'y connecter.

Tous les boutons et gâchettes fonctionnent. Les seules fonctionnalités qui soient réellement “cassées” sont le retour haptique – autrement dit les vibrations haute résolution qui permettent de s'immerger encore davantage dans les jeux – et le touchpad. On notera au passage que pour mener son test, Austin Evans a joué à un jeu en streaming sur son smartphone Android (qui n'est pas de marque Sony) via le Xbox Game Pass. Une situation un peu particulière, qui pourrait avoir limité dans son cas la prise en charge de certaines fonctionnalités de la manette DualSense les plus avancées.

La manette DualSense se connecte en Bluetooth comme les manettes PS4 et Xbox One

Il n'est dès lors pas impossible que même le retour haptique et le touchpad fonctionnent, à condition que le jeu le prévoie. On ne sait pas avec à ce stade dans quelle mesure ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge additionnelle de Sony, ou si les technologies sous-jacentes sont suffisamment ouvertes pour que tout fonctionne avec d'autres jeux. De plus amples tests sont nécessaires. La prise en charge de la manette DualSense par les smartphones Android n'est pas vraiment une surprise.

Lire également : Comment jouer avec une manette PS4 ou PS3 sur votre smartphone ou tablette Android

Les manettes de la PS4 et de la Xbox One fonctionnaient déjà grâce à leur connexion Bluetooth. En fait, en matière de contrôleurs et de protocoles de connectivité sans fil, les constructeurs préfèrent en général s'appuyer sur le standard Bluetooth éprouvé plutôt que de développer des technologies propriétaires. Il semble que Sony ait à cet égard fait cette année encore le choix de la simplicité, pour le plus grand bonheur des propriétaires de smartphones Android.