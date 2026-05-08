PS5 : la console ne se vend plus depuis les hausses de prix, qui aurait pu prédire ?

Sony vient de dévoiler son bilan financier pour son dernier trimestre fiscal de 2026 et annonce que les ventes de PS5 ont drastiquement chuté. Seules 1,5 million de PS5 se sont écoulées ces trois derniers mois, une baisse spectaculaire de 46% par rapport à l'année dernière. Une situation qui ne devrait pas s'arranger dans les prochains mois.

On se souviendra certainement de cette génération de consoles pour les codes qu'elle est venue briser. Alors que la tradition (d'aucuns diraient une certaine logique) a toujours voulu que le prix des machines baisse avec le temps, une fois le parc bien installé, ce n'est absolument pas ce qu'il s'est passé pour la PS5 et la Xbox Series. Sony, notamment, n'a au contraire pas hésité bien longtemps avant d'augmenter non pas une, mais deux fois le prix de sa dernière console.

La dernière hausse en date, effectivement depuis le mois d'avril, est particulièrement douloureuse. Le modèle de base coûte désormais 649,99 €, contre 499 € au moment de sa sortie. Ça pique. Tellement, à vrai dire, qu'il semblerait que cela ait freiné un certain nombre de joueurs à l'achat. Dans son dernier bilan financier, Sony annonce une chute de 46 % de ses ventes de PS5 par rapport à l'année précédente. Surprenant.

Sur le même sujet — Sony met fin à la polémique : voici pourquoi tout le monde a cru que l’on pouvait perdre tous ses jeux PS5 au bout de 30 jours

Les ventes de PS5 chutent drastiquement

1,5 million de PS5 se sont donc écoulées au cours des trois derniers mois. Bien entendu, Sony préfère évoquer la crise de la RAM (certes à l'origine des hausses de prix) plutôt que sa politique tarifaire pour expliquer le phénomène. Pratique, puisque cela permet également de prévenir les actionnaires que les choses ne vont probablement pas s'arranger d'ici le reste de l'année.

« Nous prévoyons de baser nos ventes de matériel PS5 pour l'exercice 2026 sur le volume de mémoire que nous pourrons nous procurer à des prix raisonnables, et nous tablons sur une rentabilité du matériel pratiquement identique à celle de l'exercice 2025 », déclare Sony. Conséquence : une chute de 6% des revenus de la division gaming de la firme est désormais prévue pour cette année fiscale. Ce n'était pourtant pas faute d'essayer.