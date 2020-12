PS5 : Sony espère vendre jusqu’à 18 millions de consoles en 2021

Sony compte vendre entre 16,8 et 18 millions de PS5 dans le monde dans le courant de l'année prochaine. En dépit de la pénurie de consoles, la firme nippone a déjà écoulé plus de 3,4 millions de Playstation 5 depuis la sortie sur le marché.

Dès son arrivée sur le marché en novembre 2020, la PS5 s'est vendue comme des petits pains. En France, Sony a livré 107 000 consoles en l'espace d'une semaine, un démarrage record. Bien vite, tous les revendeurs ont épuisé leur stock de machines. De facto, de nombreux joueurs n'ont pas trouvé de PlayStation sous le sapin de Noël cette année. Sans surprise, des internautes peu scrupuleux profitent de la situation pour proposer la PS5 à des prix exorbitants sur des sites de ventes entre particuliers, dont eBay et LeBonCoin.

En dépit de cette pénurie chronique, Sony serait parvenu à vendre 3,4 millions de PS5 dans le monde dans les 4 semaines après la sortie, affirme un rapport de Digitimes publié ce mardi 29 décembre 2020. Au vu des ruptures de stock partout dans le monde, la marque japonaise n'a probablement pas vendu énormément de consoles next-en dans le courant décembre. Le stock initial de PS5 a effet été vendu épuisé dès début décembre, selon Sony.

Sur le même sujet : Stock PS5 en France – où l’acheter sur internet ?

Fin de la pénurie de PS5 en 2021 ?

On peut donc imaginer que Sony a actuellement écoulé autour des 4 millions de PS5. Pour atteindre ses objectifs, la firme doit encore vendre 6 millions de consoles d'ici mars 2021. En effet, l'objectif du groupe est d'avoir vendu 10 millions de Playstation avant la fin de son année fiscale.

Dans le courant de l'année prochaine, Sony espère écouler entre 16,8 et 18 millions de PS5 dans le monde, rapporte Digitimes sur base d'informations issues de la chaîne de production. Pour mettre un terme à la pénurie, le géant nippon pourrait compter sur le soutien de TSMC. Le fondeur taïwanais aurait trouvé le moyen d'accélérer la production de certains composants clés. In fine, un nouveau de stock de consoles ne devrait pas tarder à débarquer sur le marché. Plusieurs enseignes britanniques tablent d'ailleurs sur un réassort dès le mois de janvier 2021. On croise les doigts et on vous en dit plus dès que possible.

Source : Digitimes