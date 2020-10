PS5 : faites attention, les faux sites et les arnaques autour des précommandes se multiplient

La PS5 est particulièrement attendue, comme en témoigne la folie engendrée par les précommandes. À l'heure actuelle, il est très difficile de trouver la console chez les différents revendeurs partenaires. Et sans surprise, les arnaques et escroqueries en tout genre commencent à se multiplier sur le Net.

Comme vous le savez, la PS5 et la PS5 Digital Edition arrivent en France le 19 novembre 2020. Sony a officialisé la nouvelle lors d'un nouveau Playstation Showcase à la mi-septembre. Dans la foulée de la conférence, le constructeur a déclaré les précommandes de ses consoles ouvertes. Sans surprise, la situation a rapidement viré au désastre sur les différents sites des revendeurs partenaires, surchargés par l'afflux de clients désireux d'acheter le précieux sésame.

Pour l'heure, les stocks sont renouvelés au compte-goutte, à un tel point qu'il est quasiment impossible de trouver une PS5 pour l'instant. Il faut rajouter à cela les annonces inquiétantes de certains sites marchands. En effet, Amazon a par exemple annoncé ne pas être certain de pouvoir livrer la PS5 à la date du lancement.

Et comme pour chaque produit très attendu et dont les stocks sont extrêmement limités, les spéculateurs ont rapidement pullulé sur la toile. Il n'est pas rare de trouver des PS5 proposées à plus de 1000 € sur eBay notamment. Et comme si cela ne suffisait pas, certains petits malins ont d'ores et déjà monté plusieurs arnaques autour de la console.

Les sites de Leclerc et Darty détournés

En effet, des internautes ont rapporté sur différents forums que la PS5 était à nouveau disponible en précommande sur les sites de Darty et de Leclerc. Mettons fin au suspens, c'est tout simplement faux. Il s'agit en vérité de faux sites montés de toute pièce par des escrocs professionnels. Ces contrefaçons reprennent trait pour trait l'interface des sites originaux. Ces arnaques ne sont probablement pas l'œuvre d'escrocs à la petite semaine, puisqu'ils vont jusqu'à publier des tweets “sponsorisés” pour informer les clients des réassorts.

Ces arnaqueurs surfent sur la forte demande actuelle pour leurrer des acheteurs incrédules. Pour éviter de vous faire avoir, le mieux est encore de vous rendre par vous-même sur le site officiel des revendeurs, en passant par votre moteur de recherche. Ne cliquez pas sur les différents liens mis en avant par ces faux tweets. En outre, vous pouvez également passer par notre article dédié aux précommandes de la PS5. Nous le mettons à jour régulièrement dès que de nouveaux stocks sont proposés par les différents revendeurs partenaires de Sony.