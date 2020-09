PS5 : des consoles proposées à plus de 1000 € sur eBay, les spéculateurs sont de retour

La PS5 s'annonce déjà comme un carton au regard de la folie engendrée par les précommandes. Ce chaos autour du lancement des consoles de Sony fait aussi la joie des spéculateurs, qui sont déjà nombreux à tenter de revendre des PS5 à prix d'or sur les différents sites marchands comme eBay ou Amazon. Les tarifs dépassent souvent plusieurs milliers d'euros.

Si vous êtes intéressé par la PS5 de Sony, vous faites soit partie des chanceux à avoir pu acheter une console après le lancement des précommandes, soit vous avez fait les frais de la pagaille autour du lancement. Pour rappel, Sony a profité d'un nouveau Playstation Showcase pour annoncer la date de sortie et le prix des PS5 et PS5 Digital Edition.

Le rendez-vous est donc pris le 10 novembre 2020, et les deux consoles seront respectivement proposées à 399 € et 499 €. Après cette conférence retransmise en ligne, Sony crée la surprise en annonçant l'ouverture immédiate des précommandes. Le chaos a vite gagné les sites marchands, rapidement submergés par le nombre de demandes et le stock limité de consoles à leur disposition.

C'est par exemple le cas d'Amazon qui a assuré ne pas être certain de pouvoir livrer la console au lancement. À l'heure actuelle, la console est en rupture de stock un peu partout, mais il est possible de mettre en place quelques alertes pour réserver la PS5 une fois les stocks réapprovisionnés.

Et comme à chaque sortie d'un produit populaire, extrêmement demandé et dont la quantité est limitée, les spéculateurs sortent de leur cachette. Leur mission ? Se ruer sur les PS5 en stock, en acheter une ou plusieurs pour ensuite les revendre à prix d'or sur les sites marchands et les réseaux sociaux.

Il suffit de se rendre sur eBay pour trouver des enchères avec des prix de départ exorbitants. Certaines annonces débutent ainsi à 1000 €, quand d'autres proposent la console en achat direct à 3000 €, soit six fois plus cher que le tarif fixé par Sony. Un spéculateur britannique plutôt optimiste a décidé de vendre sa console pour la modique somme de 43 480 €. Pas certain que l'offre trouve preneur, mais nous lui souhaitons un bon courage.

Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram regorgent d'annonces dédiées à des cessions de précommande. Ici encore, les prix proposés dépassent amplement le millier d'euros. Pour rappel, en juillet 2020 Sony avait annoncé vouloir limiter les ventes à une console par foyer pour éviter la spéculation. C'est raté.

Source : eBay