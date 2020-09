PS5 : Amazon n’est pas sûre de pouvoir livrer la console au lancement

La PS5 doit arriver le 19 novembre 2020 en France. La console est régulièrement en rupture de stock sur les sites marchand, et certains d'entre eux redoutent de ne pas pouvoir assurer la livraison de la machine le jour J. C'est le cas d'Amazon, qui a commencé à prévenir ses clients.

Quelques jours après les annonces de Microsoft concernant sa Xbox Series X et Series S, Sony a profité d'un nouveau Playstation Showcase pour enfin révéler la date de sortie et le prix officiel de sa PS5 et PS5 Digital Edition. Les deux consoles seront disponibles dès le 19 novembre 2020, à 499 € et 399 €.

Cerise sur le gâteau, le constructeur termine sa conférence en ouvrant les précommandes de sa machine. Bien évidemment, les joueurs les plus impatients se sont rués sur les sites marchand, et très rapidement Boulanger, Micromania, la Fnac, Cdiscount, Amazon et consorts se sont retrouvés submergés par les demandes.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la PS5 est en rupture de stock partout ! Bien entendu, les revendeurs vont être réapprovisionnés progressivement, mais pour l'instant il est très difficile de se procurer une console. Si vous faites partie des chanceux qui ont d'ores et déjà précommandé leur PS5 sur Amazon, sachez qu'il y a une chance pour que la console ne soit pas livré chez vous le jour du lancement le 19 novembre.

Vers une livraison en 2021 ?

En effet, le géant du e-commerce a envoyé un mail à de nombreux clients. Et ce mail n'est pas très agréable à lire : “Nous vous contactons au sujet de votre commande de Playstation 5 pour vous informer à l'avance que vous pourrez ne pas recevoir cet article le jour de sa sortie en raison d'une forte demande. Amazon fera tout son possible pour vous fournir l'article le plus rapidement possible une fois ce dernier sorti”, informe l'entreprise.

La nouvelle a de quoi faire rager les joueurs qui s'étaient justement pressés sur Amazon pour acheter leur console rapidement et s'assurer une livraison pour le 19 novembre. Pour l'heure, Amazon est le seul revendeur à avoir émis des réserves quant à la date de livraison. Il n'est pas impossible que d'autres sites fassent de même, si la demande devenait trop importante.

