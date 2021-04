La PS5 va accueillir une nouvelle exclusivité d'ici la fin d'année 2021. Baptisée Abandoned, il s'agit d'un jeu d'horreur et de survie aux graphismes photoréalistes qui rappelle Blair Witch et The Forest. Seul et perdu dans une forêt étrange, le joueur devra combattre pour s'en sortir.

Les exclusivités se font toujours attendre sur PS5. Elles arrivent doucement, mais sûrement, avec seulement une exclue à se mettre sous la dent en avril 2021 : Returnal, dont la sortie est fixée au 30 avril 2021. Il faudra attendre le 11 juin 2021 pour poser les mains sur la prochaine exclusivité PS5, à savoir Rachet and Clank : Rift Apart. Quant à DeathLoop et Gran Turismo, leur lancement a été décalé de plusieurs mois, au grand dam des joueurs.

Bonne nouvelle toutefois pour les fans d'horreur et possesseurs de la dernière console de Sony, un nouveau jeu va intégrer le cercle très fermé des exclusivités PS5. En effet, Sony et le studio Blue Box Games viennent de dévoiler un premier trailer pour Abandoned, un jeu d'horreur et de survie disponible en exclusivité sur PS5 en fin d'année 2021.

Une réalisation photoréaliste impressionnante

Rappelant grandement The Forest, Resident Evil : Village ou encore Blair Witch, le jeu nous mettra dans la peau d'un pauvre bougre prénommé Jason. Après s'être réveillé dans une forêt étrange et sans aucun souvenir des évènements passés, notre héros va vite comprendre qu'il devra se battre pour survivre à ce lieu et à ses habitants hostiles. Oui, on a vu plus original comme scénario, mais Abandoned compte marquer sa différence grâce à sa réalisation de haute volée.

“Notre équipe découvre encore la pleine puissance de la PS5, mais nous avons fait de très gros progrès. Cette console permet d'effectuer de la motion capture de qualité et de faire tourner notre jeu en 60 IPS et en résolution 4K. Nous nous assurons que la qualité de l'environnement du jeu soit aussi fidèle à la réalité que possible. Au bout du compte, nous bénéficions de graphismes réalistes, d'animations de personnages fluides et de temps de chargement minimes”, assure Hasan Kahraman, directeur du jeu.

D'après les dires des développeurs, le jeu profitera des gâchettes adaptatives de la DualSense et de l'Audio Tempest 3D pour proposer une expérience terrifiante et immersive. “Les joueurs sentiront chaque interaction au cours de leur partie, comme par exemple lorsqu'ils subissent des dégâts. Presser la détente d'une arme chargée ou déchargée procurera une sensation différente. De même, l'audio 3D vous permettra de prendre de meilleures décisions et de planifier correctement vos mouvements en fonction des coups de feu que vous entendrez autour de vous”, peut-on lire sur le Playstation Blog. Pour l'heure la sortie de Abandoned est prévue pour la fin d'année 2021, exclusivement sur PS5.