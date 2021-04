The Last Of Us : un remake du premier opus en préparation sur PS5 ?

The Last Of Us pourrait-il revenir sur PS5 sous la forme d'un remake ? C'est en tout cas ce que laisse le journaliste Jason Schreier dans un nouvel article publié sur le site Bloomberg. D'après ses informations, le projet, débuté par une petite équipe, serait revenu dans les mains de Naughty Dog.

Selon le très informé Jason Schreier, ancien journaliste star du site Kotaku désormais chez Bloomberg, The Last Of Us pourrait bien revenir sur PS5 sous la forme d'un remake. Comme il le raconte, le projet a débuté dans les mains de Visual Arts Service Group, une petite équipe basée à San Diego. D'ordinaire, ces développeurs avaient pour habitude d'aider les grands studios de Sony, comme Naughty Dog ou Santa Monica (God of War), dans certains domaines (animations, créations de contenus divers, etc.).

Au fil des années, Visual Arts Service Group prend de l'ampleur et décide, sous l'impulsion de son dirigeant Micheal Mumbauer, de se lancer dans le développement d'un remake du The Last Of Us premier du nom. Le projet, répondant au nom de code T1X, est approuvé à l'essai. Il y a toutefois un problème : Sony refuse d'apporter le financement nécessaire au recrutement de développeurs supplémentaires.

Les développeurs se sentent floués

Malgré cette contrainte, le studio commence le travail et présente même une partie du jeu terminée au constructeur nippon. Alors que l'équipe attend le feu vert de Sony, elle est contrainte de suspendre le projet. Sony a besoin d'elle en renfort sur The Last Of Us Part 2, alors en développement chez Naughty Dog.

“Sony a fait savoir qu'une fois le jeu The Last Of Us Part 2 terminé, certaines personnes de Naughty Dog aideraient à la réalisation de T1X. L'équipe de Mumbauer a vu cela comme une perte d'autonomie”, explique Jason Schreier. Au grand dam de Visual Arts Service Group, le jeu revient doucement, mais sûrement dans les mains de Naughty Dog. L'équipe menée par Michael Mumbauer reprend sa place de soutien, et non de développeur à part entière.

L'inexpérience fait peur à Sony

“Mais Sony n'a jamais reconnu pleinement l'existence de l'équipe ni ne lui a accordé le financement et le soutien nécessaires pour réussir sur le marché très concurrentiel du jeu vidéo, selon les personnes impliquées”, assure le journaliste. Il poursuit : “Le studio n'a même jamais eu son propre nom. Au lieu de cela, Sony a transféré la propriété du remake de The Last Of Us à son créateur initial, Naughty Dog, un studio appartenant à Sony et à l'origine de nombreux jeux à succès de la société et d'une série télévisée HBO en cours de développement”, conclut-il.

Après avoir perdu le contrôle du projet, Michael Mumbauer et d'autres cadres et développeurs de Visual Arts Service Group ont décidé de quitter le giron de Sony. Pour l'heure, le développement du remake de The Last Of Us sur PS5 serait toujours en cours dans les locaux de Naughty Dog.

Source : Bloomberg