Gran Turismo 7 : la sortie sur PS5 est repoussée en 2022

Gran Turismo 7 ne fera pas son entrée sur PS5 en 2021. En raison des difficultés inhérentes à la crise sanitaire, Sony Interactivement Entertainment et les développeurs de Polyphony Digital ont décidé de repousser la sortie du jeu de course automobile en 2022, sans plus de précision.

“Gran Turismo 7 a été impacté par les défis de production liés à la Covid et la sortie passe donc de 2021 à 2022″, a déclaré le patron de SIE Jim Ryan à nos confrères du magazine GQ. “Avec la pandémie actuelle, la situation est dynamique et changeante, et certains aspects critiques de la production du jeu ont été ralentis au cours des derniers mois. Nous vous communiquerons plus de détails sur la date de sortie de Gran Turismo 7 dès que possible”, a rajouté le responsable.

Encore une exclusivité PS5 repoussée

Malheureusement, Gran Turismo 7 n'est pas la première exclusivité PS5 à voir sa sortie décalée. C'est notamment le cas de Returnal, un jeu d'action-aventure ambitieux sur fond de science-fiction. Initialement prévu le 19 mars, le AAA du studio Housemarque débarquera finalement le 30 avril 2021.

Pour rappel, Gran Turismo 7 profitera à 100% des nouveautés de la PS5, comme l'a promis Sony. Le jeu devrait donc afficher des temps de chargement réduits au strict minimum, proposera une expérience sonore unique grâce à la technologie Tempest Audio 3D et bien entendu la DualSense mettra à profit ses gâchettes adaptatives et son retour haptique, pour une immersion maximum.

Gran Turismo 7 devrait d'ailleurs marquer un retour aux sources, avec des fonctionnalités issues du premier et du quatrième opus. On retrouvera certes l'aspect eSport avec les championnats inaugurés sur Gran Turismo Sport, mais les joueurs vont pouvoir également jouir d'une “expérience traditionnelle à grande échelle comme sur Gran Turismo 1 et 4″. Il faut donc espérer le retour d'un mode Carrière en bonne et due forme.

