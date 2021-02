PS5 : FF7 Intergrade, Kena Bridge of Spirits… voici les annonces du State of Play de Sony

La PS5 a dévoilé ses prochains jeux lors d’une conférence en ligne le 25 février. Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Sifu, Returnal, Soulstorm ou encore Kena Bridge of Spirit, il y a eu beaucoup de choses, même si l’on peut regretter l’absence d’annonces surprises.

Sony a tenu une conférence virtuelle dans la nuit du 25 au 26 février pour présenter les titres PS5 qui arriveront dans les prochains mois. Si nous avons eu le droit à beaucoup de vidéos de gameplay, certains fans regrettent le manque de grosses surprises. La star de la soirée fut tout de même la version PS5 de Final Fantasy 7 Remake, qui promet beaucoup de choses, dont un chapitre inédit.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Final Fantasy 7 Remake, sorti en avril 2020 sur PS4, va avoir le droit à une seconde jeunesse sur PS5 avec des graphismes améliorés. Les joueurs pourront donc profiter d’environnements plus fins et d’effets de lumière retravaillés. Si les améliorations ne sont pas vraiment évidentes dans la vidéo publiée par le constructeur, on appréciera tout de même des temps de chargement réduits ainsi que quelques ajouts sympathiques comme un mode photo. Ceux qui disposent du jeu sur PS4 pourront l’avoir sans coût supplémentaires sur la nouvelle console et pourront même transférer leurs sauvegardes.

Cet épisode PS5 propose également une nouvelle aventure mettant en scène le personnage de Yuffie. Se déroulant pendant les événements de FF7 Remake, elle nous permettra de retrouver les environnements du jeu de base et nous en fera explorer de nouveaux. Tout un programme.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade arrivera sur PS5 le 10 juin 2021.

Final Fantasy 7 Ever Crisis

Ever Crisis n’a pas été annoncé pendant le State of Play, mais juste après par Square Enix. Il s’agit d’un jeu mobile reprenant toute la trame des titres de l’univers FF7 dans une seule aventure. Comme on peut le voir, le gameplay sera uniformisé et adapté à l’écran tactile. Pas de date de sortie pour le moment.

Square Enix a aussi dévoilé FF7 The First Soldier, un Battle Royale sur mobile se déroulant avant les événements de FF7. Là encore, pas de date de sortie.

Returnal

C’est l’autre grosse sensation de la soirée : Returnal. Aux commandes d’une astronaute perdue sur une planète inconnue, vous devrez jouer des flingues pour vous tirer de ce mauvais pas. Un jeu d’action, mais aussi de réflexion. La particularité de Returnal est en effet de chambouler complètement les niveaux lorsque vous mourrez. Car oui, il y a une histoire de boucle temporelle. Ajoutez-y une dose d’horreur et vous avez l’un des titres les plus intriguant de ces prochains mois. Quand Un Jour Sans Fin rencontre Alien.

Sortie le 30 avril 2021

Oddworld Soulstorm

Plus de 15 ans après La Fureur de l’Etranger, la licence Oddworld revient avec une nouvelle aventure : Soulstorm. Cette fois, on recontrôlera de nouveau le célèbre Abe dans un jeu qui rappelle furieusement les premières aventures de la saga, sorties sur PS1. La réflexion sera au cœur du gameplay dans ce jeu de plateforme et on arpentera toujours avec grand plaisir cet univers fascinant.

Sortie le 6 avril 2021.

Kena Bridge of Spirits

Sans conteste l’un des jeux les plus beaux de la PS5 pour l’instant. Plus qu’une démo technique, Kena Bridge of Spirit promet de nous plonger dans un univers féérique plein de dangers. La vidéo impressionne et on a hâte de prendre le titre en main.

Sortie le 24 août 2021.

Deathloop

Nous connaissions déjà le nouveau bébé d’Arkane Studios (Dishonored, Prey), mais il s’est montré encore un peu plus dans une longue vidéo. On y découvre quelques phases de gameplay, mais aussi son ambiance très sixties inspiré des films d’espionnage. Là encore, nous avons une histoire de boucle temporelle qui revient à zéro à chaque fois que vous passez l’arme à gauche. A noter que le jeu est bien édité par Bethesda (Microsoft) mais sera une exclue temporaire PS5.

Sortie le 21 mai 2021.

Solar Ash

Il s’agit d’un jeu à la direction artistique intrigante qui vous plongera dans un monde aussi coloré qu’étrange. C’est un jeu d’action/plateforme en 3D qui mise tout sur la vitesse et le mouvement. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il promet des sessions de jeu très nerveuses.

Sortie dans le courant de l'année 2021.

Sifu

C’est l’une des nouvelles annonces de la soirée. Sifu est le nouveau jeu des créateurs d’Absolver et une fois encore, la castagne sera au centre du gameplay. Vous y incarnez un maître du kung fu qui devra remettre les idées en place à ses ennemis. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, l’inspiration est clairement à chercher du côté des films d’action hong-kongais. On a hâte d’essayer.

Sortie dans le courant de l’année 2021.

Knockout City

Knockout City pourrait-il devenir un jeu multijoueur incontournable comme Rocket League ou Fall Guys ? Il a en tout cas tous les atouts pour. Il s’agit d’un jeu de balle aux prisonniers complètement déjanté dans lequel tous les coups sont permis pour arriver à vos fins. De plus, il se veut fun, coloré et proposera des parties cross-plateformes (il a aussi été annoncé sur Switch). Si vous avez l’âme d’un White Goodman…

Sortie le 21 mai 2021.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Le quatrième volet de Crash Bandicoot est déjà sorti sur PS4, mais va avoir le droit à sa version PS5. Au menu, des graphismes plus fins, des temps de chargements très réduits mais aussi et surtout la possibilité de jouer en 4K 60 FPS. La manette DualSense sera également mise à contribution avec des effets inédits. Si vous avez déjà le jeu sur PS4, il ne sera pas nécessaire de payer pour profiter de cette nouvelle expérience. Il sera même possible de transférer vos sauvegardes. Que demander de plus ? Côté gameplay, le jeu restera exactement le même que celui sur PS4.

Sortie le 12 mars 2021.

Five Nights at Freddy’s : Security Breach

Sans doute l’annonce la moins commentée de la soirée. La licence de jeu d’horreur qui a fait la joie des joueurs et surtout des streameurs aura le droit à son volet exclusivement en 3D. Il sera question de s’échapper d’un immense centre commercial tout en étant poursuivi par des créatures cauchemardesques.

Sortie dans le courant de l’année 2021.

Des annonces, mais peu de surprises.

De l’avis général, cette conférence de Sony a été un peu décevante. Le constructeur n’a pas été avare en vidéos de gameplay, mais les annonces ont manqué. En effet, beaucoup attendaient des nouvelles de gros titres comme God of War Ragnarok, Final Fantasy 16, Ratchet and Clank ou encore Horizon Forbidden West. Bref, pas de nouvelles des gros blockbusters censés porter la machine pendant toute sa durée de vie.

Pour ça, il faudra patienter encore un peu, mais nul doute que Sony nous réservera d’autres conférences surprises comme celles-ci pour dévoiler son line-up des mois prochains. La pandémie n’aidant pas, il est vrai que la nouvelle console (qui a du mal à être distribuée) manque cruellement de titres forts depuis sa sortie, mais on espère que des jeux comme Returnal, SoulStorm ou Deathloop arriveront à redorer ce tableau. De même, on peut avoir de l’espoir quant à la deuxième moitié de l’année, qui pourrait nous réserver bien des surprises. Il ne faudra toutefois pas s’attendre à voir Gran Turismo 7 arriver à ce moment-là, Sony ayant déjà annoncé son décalage pour 2022.

Et vous, quels jeux vous ont le plus attiré lors de cette conférence de Sony ? Etes-vous impatients de vous replonger dans l’univers de Final Fantasy 7 ou attendez-vous plus des jeux nouveaux, comme Soulstorm ou Returnal ? Dites-le-nous dans les commentaires !