Grosse chute du prix de l’iPhone 12 Pro pour le Black Friday, n’attendez pas

L'iPhone 12 Pro fait l'objet d'une grosse réduction chez Cdiscount pour le Black Friday. Alors qu'il est proposé habituellement à 1159 €, le smartphone Apple est descendu sous la barre de 900 €. Il est à 899,99 € très exactement. Cela correspond à une réduction immédiate de 260 €.

Après l'iPhone 12 Pro Max dont nous relayions la promotion chez Cdiscount dernièrement, la version Pro standard vient elle aussi de subir le même traitement. En effet, l'enseigne française propose l'iPhone 12 Pro de 128 Go à 899,99 € au lieu du prix conseillé de 1159 €. Cela correspond donc à une réduction de 260 € sur le smartphone Apple.

Ce bon plan du Black Friday chez Cdiscount pourrait ne pas rester valable très longtemps. N'attendez donc pas pour en profiter. C'est une aubaine pour ceux qui guettaient la bonne occasion pour s'offrir cet iPhone. Pour ce qui est de ses caractéristiques, rappelons que l'iPhone 12 Pro est équipé d'un écran Super Rétina de 6,1 pouces. Il dispose d'une puce A14 Bionic qui lui permet d'assurer des performances de haut vol.

Pour la partie photo, il dispose de 4 capteurs, dont trois modules de 12 MP (grand angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Le quatrième est un capteur LiDar en charge de la profondeur de champ. Ce module est destiné aux applications et fonctionnalités de réalité augmentée.

Enfin, l'iPhone 12 Pro est compatible 5G et MagSafe pour une recharge sans fil rapide et facile. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs appareils Apple en promotion lors du black Friday 2021.