Ne ratez pas cette offre Black Friday Cdiscount pour acheter l’iPhone 12 Pro Max à 999 €

L'iPhone 12 Pro Max vous intéresse ? Le smartphone haut de gamme d'Apple voit son prix chuter de 260 euros lors du Black Friday. C'est du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount qu'il faut se rendre pour l'acheter au meilleur prix du moment : 999 euros. Une offre à saisir rapidement, susceptible d'expirer d'un moment à l'autre.

Rarement proposés en promotion, les iPhone d'Apple sont très recherchés pendant les évènements commerciaux de l'année telles que le Black Friday. Si les derniers iPhone 13 n'ont connu jusqu'à présent que quelques réductions anecdotiques (50 euros tout au plus), il en est tout autre pour les modèles de l'an dernier.

Ainsi, dans le cadre des bons plans Black Friday 2021, il est possible d'acheter le modèle ultra haut de gamme de l'an dernier, l'iPhone 12 Pro Max en 128 Go sous la barre des 1 000 euros à 999 euros plus précisément. C'est le site de ventes en ligne Cdiscount qui propose cette réduction de 260 euros sur son prix conseillé de 1 259 euros. Même si le Black Friday dure jusqu'au lundi 29 novembre, cette offre risque d'expirer bien avant. Inutile donc de vous préciser qu'il ne faut pas trop tarder si vous souhaitez en profiter.

Très haut de gamme et considéré comme le meilleur photophone d'Apple en 2020, l'iPhone 12 Pro Max se démarque de l’iPhone 12 Pro par son écran géant de 6,7 pouces. Il hérite du même triple capteur photo avec Lidar mais promet par contre une meilleure autonomie. Enfin, on y retrouve la 5G et la compatibilité MagSafe. Pour plus d'informations, vous pouvez jetez un oeil à notre test complet de l'iPhone 12 Pro Max.

