La manette sans fil Xbox Series Shock Blue est à prix imbattable sur Amazon

Les soldes d'été 2021 prennent fin ce mardi 27 juillet et Amazon a décidé de frapper fort en proposant la manette sans fil Xbox Series Shock Blue à un prix imbattable sur la version française de son site e-commerce. Une offre très intéressante à saisir au plus vite !

Pour celles et ceux qui ont eu la chance d'acquérir récemment une Xbox Series X ou une Xbox Series S, il est possible de se procurer une deuxième manette sans fil à prix réduit.

Actuellement, la manette sans fil Xbox Series Shock Blue est vendue au tarif de 42,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Amazon France ; ce qui correspond à une remise immédiate de 17 euros de la part du géant de l'e-commerce.

Concernant ses points forts, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. Elle est dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. La manette donne la possibilité de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows 10 et les appareils fonctionnant sous Android.