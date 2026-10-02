iScooter W9 à prix sacrifié : avec 225 € de réduction, cette excellente trottinette électrique devient enfin accessible

Pendant les 7 premiers jours d’Octobre, c’est le Local Day sur AliExpress. Vous pouvez trouver de nombreuses offres promotionnelles cumulables avec une série de codes promo. Cela vous permet d’obtenir les meilleurs prix du moment sur vos produits high-tech préférés. C’est par exemple le cas de la trottinette électrique iScooter W9 qui voit son prix fondre de 225 euros.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec le prix de l’essence qui explose et qui n’est pas prêt de baisser, tout le monde cherche des solutions pour faire des économies. Si vous habitez en ville, le meilleur choix pour se déplacer rapidement, sans finir en sueur et sans se ruiner est sans nul doute la trottinette électrique. Et la bonne nouvelle du moment, c’est que vous pouvez vous offrir la puissante trottinette iScooter W9 à prix cassé sur AliExpress.

Normalement vendue à 449 euros, la trottinette électrique iScooter W9 est actuellement affichée en promotion à 284,10 euros. C’est déjà une belle baisse de prix. Mais en ajoutant le code promo PHD30, vous économisez 30 euros supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 254,10 euros. En plus, la livraison est gratuite et rapide depuis un entrepôt en France. En quelques semaines seulement, votre achat sera complètement rentabilisé puisque vous n’aurez plus autant de pleins d’essence à faire.

Pour rappel, le Local Day se déroule du 1er au 7 octobre inclus. Vous avez une liste de codes utilisables sur tout le site et cumulables avec les offres en cours :

2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06

12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12

20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20

30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60

Pourquoi choisir la trottinette électrique pas chère iScooter W9 ?

La trottinette électrique iScooter W9 est pas chère mais elle est aussi performante. C’est un modèle tout-terrain équipé de pneus 10 pouces et de freins à disque à l’arrière comme à l’avant. Vous avez donc une conduite sécurisée grâce à une meilleure adhérence sur la route ainsi qu’un freinage puissant. Pour plus de sécurité, vous avez un phare à l’avant, un feu stop à l’arrière, des clignotants et une lumière d’ambiance pour être visible sur la route quand il fait nuit par exemple.

Pour seulement 254 euros, vous avez en plus un puissant moteur de 1000W qui peut atteindre les 45km/h. Vous pouvez choisir entre 4 modes de conduite : Piéton, Éco, Standard et Turbo. Vous pouvez ainsi ajuster la puissance pour trouver le meilleur équilibre entre autonomie et performance. En ce qui concerne l’autonomie justement, elle vous permet de faire entre 35 et 45 km en une seule charge. Enfin, si vous avez besoin d’emprunter des routes pentues, la iScooter W9 est capable de gravir des côtes jusqu’à 25°. C’est excellent, surtout si l’on compare aux autres modèles dans cette catégorie de prix.