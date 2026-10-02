YouTube vous a mis dehors ? Un détail prouve que vous n’y êtes pour rien

YouTube enchaîne les problèmes de connexion depuis la rentrée. Des utilisateurs décrivent cette fois un blocage complet du site sur ordinateur, alors que leur compte Google répond normalement partout ailleurs. Aucune manipulation classique ne débloque la situation.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

Rien n’agace plus les internautes qu’un écran de connexion bloqué. Le moindre message d’erreur coupe l’accès à un service utilisé chaque jour par des milliards de personnes. Partout, les plateformes multiplient les vérifications, les jetons de session et les redirections, parfois au détriment de leurs propres abonnés. Chez YouTube, un autre blocage touchait les téléviseurs connectés avant d’être résolu à la mi-septembre. À peine ce dossier refermé, un nouveau cas remonte des forums.

Les espaces d’entraide de Google servent de thermomètre à ce genre de panne. Chaque incident majeur y laisse une trace, parfois des semaines avant la moindre réaction officielle. Sur Android, la lecture automatique des vidéos mises en pause agace déjà des milliers de personnes. Depuis une quinzaine de jours, une discussion d’une tout autre nature y prend de l’ampleur. Des internautes racontent la même scène, à quelques variantes près, et aucun ne parvient à en sortir.

Les comptes touchés fonctionnent sur mobile et sur téléviseur, mais pas sur le site de YouTube

Sur le forum d’assistance de YouTube, les témoignages se recoupent. Vider les cookies, changer de navigateur, passer en navigation privée, modifier son mot de passe, rien n’y fait. Certains ont même essayé un autre ordinateur, sans davantage de résultat. La redirection vers la page d’erreur maison du site, celle qui évoque des tuyaux bouchés, intervient en une fraction de seconde, sans jamais laisser le temps de valider quoi que ce soit. Les comptes concernés continuent pourtant de fonctionner dans l’application mobile et sur téléviseur.

Un détail oriente les soupçons. D’autres profils se connectent sans la moindre difficulté sur la même machine. Le blocage viserait donc des comptes précis plutôt qu’un navigateur particulier, puisque les signalements remontent aussi bien de Chrome que de Microsoft Edge. Google reconnaît même toujours les données YouTube des personnes touchées dans ses tableaux de bord. Un expert bénévole a relié plusieurs cas à une discussion ouverte de longue date, puis fait remonter le dossier. La firme de Mountain View garde le silence depuis. Aucun correctif n’a été annoncé. Reste plus qu’à se rabattre sur le téléphone en attendant.


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