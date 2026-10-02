Carte graphique RTX 5070 et 32 Go de RAM : voici la configuration PC la plus populaire chez les gamers

Malgré la crise de la mémoire, la configuration PC gaming moyenne monte en gamme. La RTX 5070 s’impose côté GPU, tandis que les 32 Go de RAM surpassent les 16 Go.

Valve a publié les chiffres de son Steam Hardware Survey pour le mois de septembre 2026, et il y apparaît des évolutions importantes dans les configurations des joueurs ces dernières semaines. Alors qu’on n’attend pas les cartes graphiques de la génération RTX 60 avant 2028, et que Nvidia pourrait annuler les versions Super des RTX 50, les joueurs se tournent vers des modèles plus performants des RTX 50 sorties début 2025.

La RTX 5070 devient la carte graphique la plus populaire chez les utilisateurs de Steam, équipant 6,15 % du parc, pour une hausse spectaculaire de 2,38 points en un mois. Les RTX 5060 (4,4 %) et RTX 5060 Ti (4,06 %) progressent aussi et complètent le podium. Elle a longtemps été tout en haut du classement, la RTX 3060 est reléguée à la cinquième place avec 3,66 % de parts de marché, devancée par la RTX 4060 (3,89 %). Les 19 premiers GPU sont de marque Nvidia, les solutions Intel et AMD na parviennent pas à faire leur trou.

Plus de PC avec 32 Go de RAM que 16 Go chez les joueurs Steam

Ces changements sont assez étonnants. Traditionnellement, ce sont les GPU d’entrée de gamme XX60 de générations précédentes qui dominent. Il est intéressant de constater que la RTX 3060 se fait détrôner en même temps par quatre références : son successeur direct (la RTX 4060, qui aura mis beaucoup de temps à s’imposer), puis trois produits appartenant à la famille des RTX 50. Un phénomène qu’on peut expliquer par la durée de vie plus longue de cette génération, qui n’est toujours pas concurrencée par des RTX 50 Super ou RTX 60. Et finalement, les RTX 50 n’ont pas été touchée plus fortement par les pénuries que ne l’ont été les RTX 40 à leur époque.

Les prix de la RAM ont explosé ces derniers mois, mais les PC sont tout de même de mieux en mieux équipés. 42,22 % des joueurs Steam disposent d’un ordinateur avec 32 Go de mémoire vive, une hausse de 4,77 points par rapport à août. Les 16 Go de RAM perdent la première place, tombant à 37,82 % (-3,38 points). 6,47 % des utilisateurs ont encore une machine avec seulement 8 Go de RAM (-0,99 point).

Pour l’OS, Windows 11 et 10 s’accaparent 95 % du marché à eux deux. Ils progressent légèrement au détriment de macOS et Linux.