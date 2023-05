TV LG OLED evo C2 : prix canon sur le modèle 55″ du téléviseur (4K UHD, 120 Hz, HDMI 2.1)

Bon plan à ne pas rater sur le site Rue du Commerce ! En ce moment, le site marchand français propose la superbe TV LG OLED evo C2 55″ avec HDMI 2.1 à moins de 1135 euros grâce à une réduction non négligeable de plus de 400 euros.

Un très bon téléviseur de la marque LG fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site Rue du Commerce. Vendue en temps normal à 1599 euros par le constructeur, la TV LG OLED evo C2 de 55″ est proposée sur le site e-commerce français à 1099 euros ; ce qui correspond à une réduction de 500 euros. Pour information, seule la livraison à domicile est suggérée et des frais de port à hauteur de 34,99 euros (minimum) sont appliqués. Au total, le téléviseur revient donc à 1133,99 euros.

Du côté de ses caractéristiques principales, le LG C2 de 55 pouces est une TV qui dispose d'un écran OLED evo avec une dalle de 120 Hz et une résolution 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. On retrouve aussi les technologies comme le processeur α9 Gen 5 AI, le mode Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HLG, HDR10 Pro), le mode réalisateur et l'AI Picture Pro/Brightness/Upscaling. Pour le gaming, les utilisateurs bénéficieront notamment de l'HDMI 2.1, ce qui est parfait pour profiter de des fonctionnalités présentes sur les consoles de jeu next-gen comme la PS5 et la Xbox Series X. Enfin, la partie réseau se compose du Wi-Fi AC, du Bluetooth 5.0, de l'AirPlay 2, du Smart TV webOS 22, du Miracast ou bien encore de l'Ethernet.