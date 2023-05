Jusqu’à -20% sur les vidéoprojecteurs XGIMI et Samsung chez la Fnac !

Rendez-vous dès maintenant chez la Fnac pour profiter d'un vidéoprojecteur XGIMI ou Samsung à prix mini ! La Fvac va jusqu'à offrir 1000€ sur le vidéoprojecteur Samsung et 150€ sur le XGIMI. On vous dévoile les offres en détails ci-dessous.

Vous cherchez le meilleur des vidéoprojecteurs disponibles en ce moment sur le marché ? On ne peut que vous conseiller de vous tourner vers le vidéoprojecteur Samsung The Premiere SP-LSP9TFA. Très performant, il est de plus en ce moment disponible avec une réduction incroyable de -1000€ !

Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 5499€ au lieu de 6499€, soit avec -15% de réduction. Et en prime, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming Deezer Premium ou Famille (au choix).

A la pointe de la technologie, ce vidéoprojecteur vous permet notamment de profiter d'un grand écran sans devoir installer votre appareil loin de votre mur. Il permet en effet un écran de 100″ en étant placé à seulement 11cm de votre mur ou écran. Il offre également une luminosité incroyable grâce au triple laser et à ses 2800 lumens. La taille d'image va de 100″ à 130″ et le vidéoprojecteur est compatible Smart TV. Il vous donne ainsi accès à toutes vos applications de streaming favorites. Il fonctionne également avec l'assistant vocal Google et sa lampe dure jusqu'à 20 000h.

Le vidéoprojecteur XGIMI à -15% chez la Fnac

Vous cherchez une alternative moins coûteuse ? La Fnac vous propose aussi le vidéoprojecteur XGIMI avec -20% de réduction. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 599,99, contre 749,99€ d'habitude.

Très efficace, il offre une image de 76cm à 7m60 avec une luminosité de 300 lumens et une lampe de 90 Watts. Sa distance minimale de projection est de 1m. Il offre ainsi un grand écran facilement avec une image lumineuse et nette, riche en détails et en couleurs.