Les utilisateurs de Nvidia Shield privés de YouTube, l’application ne s’ouvre plus

Si vous possédez une TV tournant sur Nvidia Shield, vous avez peut-être la mauvaise surprise depuis quelque temps de ne plus pouvoir accéder à YouTube. À la place, l'appareil se contente d'envoyer un message d'erreur. Pour l'heure, on attend toujours un correctif, Nvidia ayant déjà précisé qu'il ne pouvait rien faire de son côté.

Décidément, il ne fait pas bon d'être utilisateur de YouTube sur sa smart TV dernièrement (ni même de YouTube tout court d'ailleurs). Quand l'application mobile refuse de faire fonctionner ses options payantes, c'est la version pour smart TV qui fait des siennes. Il y a quelques jours, nous apprenions en effet que SmartTube, la meilleure alternative à YouTube sur téléviseur, était retirée des boutiques en ligne après avoir été infectée de malwares. Beaucoup de ses utilisateurs se sont alors tournés vers l'application officielle, n'ayant d'autres choix.

Mais là encore, une mauvaise surprise les attendait. Plusieurs internautes se sont tournés vers Reddit ces derniers jours pour témoigner d'un problème bien fâcheux. En tentant d'ouvrir YouTube sur leur smart TV, ceux-ci ont été accueillis par un message d'erreur. Le téléviseur indique l'application n'est pas pris en charge — quand bien même celle-ci est souvent installée par défaut — et il est alors impossible de se rendre sur le service. Pour les utilisateurs américains, le problème est d'ailleurs le même pour l'application YouTube TV.

YouTube ne veut plus s'ouvrir sur les TV Nvidia Shield

Pour l'heure, il semblerait que le problème affecte uniquement les TV Nvidia Shield. Une bien mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, puisque ces dernières étaient également parmi les premières à bannir SmartTube il y a quelques semaines. Sur son forume d'entraide, le constructeur a fait savoir que le bug était en cours d'examen qu'il avait été transmis à Google. Il semblerait que celui-ci trouve ainsi ses origines du côté de la firme de Mountain View.

En attendant, il n'y a donc pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre. Si vous êtes impactés, une solution envisageable est de caster YouTube sur votre TV depuis votre smartphone en attendant que l'application soit réparée. Sinon, la nouvelle version de SmartTube, désormais disponible sur GitHub, reste toujours la meilleure alternative gratuite au service de streaming.