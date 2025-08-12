OnePlus va lancer un smartphone avec écran 165 Hz, mais à quoi bon ?

OnePlus serait sur le point de lancer un smartphone équipé d'un écran doté d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Mais est-ce vraiment bien utile ?

Certains smartphones Android, souvent orientés pour la pratique du jeu vidéo, embarquent un écran avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée que les traditionnels 120 Hz. On peut trouver des modèles 144 Hz, ou plus rarement, 165 Hz. Mais ce type de caractéristiques ne se retrouve quasiment jamais sur des smartphones grand public. OnePlus pourrait changer la donne.

D'après le leaker Digital Chat Station, la marque prépare un smartphone équipé d'un écran plat avec définition 1,5K et fréquence de rafraîchissement 165 Hz. Il ne nomme pas le modèle en question, mais précise qu'il devrait s'agir d'un appareil de milieu de gamme. Si le test est concluant, OnePlus pourrait ensuite intégrer les 165 Hz sur des dispositifs premium.

Une réactivité tactile améliorée ?

On sait que le OnePlus 15 aurait un écran AMOLED plat de 6,78 pouces avec une définition 1,5K. Mais la source évoque ici un mobile de milieu de gamme, alors que le OnePlus 15 peut être considéré comme un haut de gamme. Il n'est donc pas clair quel modèle de la gamme sera concerné ici, sachant que le OnePlus Nord 5 est déjà sorti. Il pourrait s'agir du OnePlus 15R, version allégée du OnePlus 15 standard. On voit en tout cas mal OnePlus sortir une nouvelle famille de smartphones pour le gaming.

L'intérêt de passer de 120 à 165 Hz nous paraît assez limité. Une fréquence de rafraîchissement plus élevée entraîne une consommation énergétique supérieure, ce qui se ressent sur l'autonomie. Et si le passage de 60 à 120 Hz est assez flagrant, le gain de fluidité perceptible par l'œil humain entre 120 et 165 Hz est bien moins évident. En outre, OnePlus ne maitrise déjà pas parfaitement la technologie de rafraîchissement variable permis par le LTPO en 120 Hz.

Les 165 Hz pourraient n'être actifs que quand le mode jeu est activé, là où ils sont le plus utiles. Digital Chat Station évoque aussi une meilleure réactivité tactile pour l'écran de ce mobile, ce qui serait déjà plus intéressant pour bénéficier d'une véritable progression de l'expérience utilisateur.