Ce smartphone sera le premier à recevoir le Snapdragon 8 Gen 5, les constructeurs chinois dégainent avant tout le monde

La course est lancée pour inaugurer le Snapdragon 8 Gen 5. Un constructeur a pris une longueur d’avance et prépare déjà le premier modèle équipé de cette nouvelle puce. Les rivaux, eux, n’ont plus qu’à suivre.

Chaque année, Qualcomm dévoile ses nouvelles puces haut de gamme lors du Snapdragon Summit. L’édition 2025 a introduit deux modèles : le Snapdragon 8 Elite Gen 5, pensé pour les plus puissants, et le Snapdragon 8 Gen 5, une déclinaison légèrement plus accessible. Ces processeurs équipent les smartphones Android premium entre la fin 2025 et l’été 2026. Dès leur présentation, la question devient la même : quelle marque sera la première à les intégrer dans un produit commercial ?

La réponse ne s’est pas fait attendre. Après Realme, qui a annoncé un GT 8 Pro avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, c’est OnePlus qui prend la main sur la version Gen 5 classique. La firme chinoise a confirmé sur Weibo qu’elle lancera le premier smartphone au monde doté de cette puce. Contrairement aux modèles Ace réservés au marché chinois, ce nouveau téléphone sera proposé au niveau mondial. Selon la logique habituelle du constructeur, il pourrait bien s’agir du futur OnePlus 15R, successeur direct du 13R déjà équipé du Snapdragon 8 Gen 3.

Le Snapdragon 8 Gen 5 arrivera en premier sur un modèle OnePlus vendu dans le monde entier

Le Snapdragon 8 Gen 5 reprend une partie des avancées du modèle Elite, mais dans une version plus équilibrée. Gravé en 3 nm, il intègre des cœurs Oryon pour le CPU, une nouveauté déjà remarquée sur les puces PC de Qualcomm. Ses performances devraient surpasser celles des générations précédentes, tout en maîtrisant mieux la consommation d’énergie. Cela en fait un choix idéal pour un smartphone de milieu de gamme premium comme le 15R, destiné à offrir de la puissance sans atteindre les tarifs les plus élevés.

Ce positionnement reflète la stratégie globale du marché. Qualcomm réserve le Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux monstres de puissance comme le Realme GT 8 Pro ou les futurs Galaxy haut de gamme, tandis que le Snapdragon 8 Gen 5 cible des modèles plus accessibles mais tout de même ambitieux. Avec ce lancement, OnePlus assure une visibilité internationale et devance ses concurrents directs. Ce choix s’inscrit dans la continuité du OnePlus 13R, qui avait déjà intégré le Snapdragon 8 Gen 3 l’an dernier, confirmant le rôle de cette série comme vitrine d’innovation sans atteindre les prix les plus élevés.