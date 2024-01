Prince of Persia The Lost Crown : date de sortie, gameplay, tout ce qu’il faut savoir sur le retour de la licence culte

Prince of Persia : The Lost Crown est l’un des premiers jeux vidéo à paraître en 2024. Il remet sur le devant de la scène une licence que l’on croyait oubliée depuis près de 15 ans, sous forme de retour aux origines qui s’annonce efficace. Dans ce dossier, nous faisons le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau PoP !

Depuis 2010 et Les Sables Oubliés, la licence Prince of Persia est en jachère. Son éditeur Ubisoft n’a certes pas fait une croix sur le genre pour autant, mais semble privilégier depuis plus d’une décennie le concept de monde ouvert avec Assassin’s Creed et Far Cry, ainsi que le jeu de tir massivement multijoueur avec The Division et Rainbow Six. Le célèbre Prince de Perse se trouve ainsi relégué aux oubliettes du géant français du jeu vidéo, aux côtés de Rayman et autres Splinter Cell. Heureusement, c’est de loin la franchise “oubliée” à laquelle Ubisoft semble le plus tenir, puisqu’un nouvel épisode inédit va paraître sur toutes les consoles du marché en ce début d’année : Prince of Persia The Lost Crown.

Dans ce dossier, nous allons compiler l'essentiel à savoir sur ce titre avant de se lancer. Suivez le guide !

Prince of Persia, c’est quoi ?

Créée en 1989 par un programmeur du nom de Jordan Mechner, la franchise Prince of Persia s’est immédiatement faite connaître du grand public dès son tout premier volet, paru sur micro-ordinateurs puis sur consoles. Alors que la plate-forme est le jeu dominant à la fin des années 1980, notamment grâce au succès de la trilogie Super Mario Bros, le jeu du studio Brøderbund Software se distingue de par sa composante plus réaliste dans les mouvements du héros, dont l’objectif est de délivrer la princesse de Perse du terrible Jaffar. Le titre mélange plate-forme, exploration et énigmes, et préfigure d’ores et déjà des licences qui connaîtront un immense succès dans les décennies à venir, telles Tomb Raider ou Uncharted.

Cependant, malgré un grand succès d’estime en son temps, et une suite en 1993, la série semble déjà vouée à disparaître après l’échec de Prince of Persia 3D, son premier opus en trois dimensions sorti en 1999. Le rachat de la licence par Ubisoft en 2001 est salvateur : l’éditeur français confie le développement d’un épisode ambitieux à son studio de Montréal (Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs…). Intitulé Prince of Persia : Les Sables du Temps, il accède à une véritable gloire en son temps, très bien résumée par sa moyenne de 92/100 (sur PlayStation 2, Game Cube et Xbox) sur l’aggrégateur de critiques Metacritic. Un remake de cet épisode culte est d’ailleurs actuellement en production du côté d’Ubisoft mais rencontre hélas d’énormes difficultés de développement depuis son annonce en 2020. La licence a connu plusieurs autres épisodes ensuite, mais Les Sables Oubliés (2010) demeure le dernier inédit en date, avant la sortie de The Lost Crown (2024).

Quelle est la date de sortie de Prince of Persia : The Lost Crown ?

Premier jeu édité par un acteur majeur de l’industrie en 2024, Prince of Persia : The Lost Crown est attendu pour le 18 janvier, et sera jouable dès le 15 janvier si vous avez opté pour l’édition Deluxe.

Sur quelles plates-formes sort Prince of Persia : The Lost Crown ?

Prince of Persia The Lost Crown a initialement été pensé pour la Nintendo Switch. Le développement étant axé en pensant aux limitations de la console hybride de Nintendo, il n’est donc pas aussi ambitieux techniquement que ne peut l’être, par exemple, le remake des Sables Oubliés, et c’est tout naturellement que les consoles d’ancienne génération que sont la PlayStation 4 et la Xbox One l’accueilleront aussi.

Cependant, il ne s’agit pas pour autant d’un jeu “old-gen” puisqu’il paraîtra également sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, et ce bien sûr sans oublier le PC et même… Amazon Luna, que Ubisoft n’oublie pas (après tout, l’éditeur français avait bien soutenu Google Stadia jusqu’au bout en y publiant ses jeux). À noter que Prince of Persia : The Lost Crown sera bien entendu disponible sur le service Ubisoft+ (accessible sur PC, Xbox et Luna).

Pour résumer, voici les plateformes sur lesquelles le jeu sortira :

Switch

PlayStation 4

Xbox One

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC

Amazon Luna

Combien coûte Prince of Persia : The Lost Crown ?

Prince of Persia : The Lost Crown est commercialisé à un tarif unique de 49,99€ quelle que soit la plate-forme (PC, PlayStation, Xbox ou Switch). Son édition Deluxe, quant à elle, proposera quelques contenus d’ordre cosmétique (comme par exemple une tenue inspirée de l’épisode Prince of Persia : L’Âme du Guerrier, une amulette à utiliser en jeu…) ainsi qu’un accès anticipé de 3 jours, et sera proposée à 59,99€, là encore sans distinction de support.

Qui est le développeur de Prince of Persia : The Lost Crown ?

Ubisoft n’a pas l’intention de sous-traiter le premier volet 100% inédit de la saga ! Ce nouvel opus est conçu en interne, au sein d’un des nombreux studios de l’éditeur français. Pour la première fois de l’histoire de la franchise, c’est même une de ses divisions basées dans l’Hexagone qui s’en occupe, après des jeux conçus par Ubisoft Montréal ou Ubisoft Casablanca. Cette fois-ci, c’est à Ubisoft Montpellier que revient cet honneur, ce qui est une plutôt bonne nouvelle vu que The Lost Crown a pour objectif de revenir au gameplay original de la série, en deux dimensions. En effet, ce studio a eu maintes fois l’occasion de témoigner de sa grande maîtrise de la 2D avec Rayman, dont il est à l’origine de tous les épisodes, notamment les très appréciés Origins (2011) et Legends (2013).

Régulièrement appelé à collaborer avec d’autres studios d’Ubisoft sur certains de ses titres majeurs (Assassin’s Creed Valhalla et Mirage, The Crew 2, les deux Mario + The Lapins Crétins), Ubisoft Montpellier est cependant dans la tourmente depuis l’annonce, à l’E3 2017, de Beyond Good & Evil 2. Suite de son jeu culte paru en 2003, qui n’avait pas trouvé son public, ce titre semble connaître un développement interminable depuis des années. Heureusement, le studio languedocien a trouvé une occasion de sortir des difficultés avec le projet Prince of Persia : The Lost Crown, qui donne l’impression d’un titre au développement fluide et sans heurts.

Quel est le gameplay de Prince of Persia : The Lost Crown ?

Prince of Persia : The Lost Crown est un jeu à défilement horizontal mais avec des éléments graphiques en trois dimensions, que l’on peut grossièrement appeler de la “2,5D”. Pensé en priorité pour la Nintendo Switch, ce nouveau volet opte pour une structure de type “metroidvania” Comme son nom l’indique, ce genre de jeu est inspiré des licences Metroid et Castlevania : concrètement, il s’agit d’un genre de jeu de plate-forme / exploration dans un labyrinthe géant où la progression se fait en débloquant de nouveaux pouvoirs et/ou objets permettent d’atteindre des zones à l’accès jusqu’alors impossible. Prenant exemple sur les nombreuses références du genre ayant été primées ces dernières années (Hollow Knight, Ori and the Will of the Wisps, Metroid Dread), Prince of Persia : The Lost Crown souhaite autant faire la part belle à la résolution d’énigmes qu’au combat vif et nerveux, afin de marier action et aventure de la meilleure des façons.

Mais surtout, si vous avez l’habitude des productions Ubisoft classiques, en monde ouvert avec de nombreux marqueurs de quête, vous serez totalement dépaysés : Prince of Persia The Lost Crown ne souhaite pas trop prendre le joueur par la main et veut le pousser à la réflexion, en hommage aux plus grandes heures de la licence. En revanche, si vous êtes habitué aux jeux de type “metroidvania”, portés par des glissades, rebonds sur les murs et aux mécaniques de dash, vous devriez vous retrouver en terrain connu.

Que raconte le scénario de Prince of Persia : The Lost Crown ?

Comme son titre l’indique, Prince of Persia : The Lost Crown se déroule dans un univers fictionnel s’inspirant de l’empire Achéménide. Le joueur y incarne non pas le célèbre Prince de Perse, héros habituel de la série, mais un guerrier du nom de Sargon, membre du groupe des Immortels. Il s’agit d’un nouveau protagoniste, tout aussi inédit que cette aventure, et son objectif est justement de secourir le Prince Ghassam. Sargon est un soldat d’élite doté de capacités athlétiques hors du commun et d’une maîtrise totale de deux lames qui l’accompagneront durant ses combats, et très probablement, lui seront également utiles dans la résolution des nombreux puzzles qui s’offriront au joueur. L’aventure se déroule au mont Qaf, où siègent les Dieux du Temps, qui devrait constituer une des composantes du gameplay du jeu.

Faut-il déjà avoir joué à un autre épisode de Prince of Persia avant de découvrir The Lost Crown ?

A priori, Prince of Persia : The Lost Crown a tout d’un reboot de la franchise dans l’esprit. Même s’il faut s’attendre à quelques clins d’œil par-ci par-là qui parleront à ses plus grands fans, il semble totalement envisageable de découvrir Prince of Persia avec ce nouvel épisode, qui a clairement pour but de donner un nouveau souffle à la licence. Il y a fort à parier que connaître les plus grands épisodes en 3D de Prince of Persia ne soit pas foncièrement nécessaire pour apprécier The Lost Crown, et qu’avoir connu les tous premiers titres sortis en 2D dans les années 90 ne constitue qu’un avantage anecdotique. Vous pouvez vous lancer dans ce nouveau titre sans trop connaître la licence : cela n’aura sans doute pas de conséquence sur votre compréhension et votre appréciation du jeu.