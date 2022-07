Prime Day : le casque à réduction de bruit Bose Headphones 700 en promo à 188,99€

Durant le Prime Day qui se tient cette année du 12 au 13 juillet, Amazon casse les prix. Initialement vendu à 399,95 €, le casque Bose Headphones 700 voit ainsi son prix chuter à 188,99€. Une belle offre à ne pas manquer.

Toujours en vente à 344,95 € sur le site de la marque, le casque Bose Headphones 700 est affiché en promotion à seulement 188,99€ sur Amazon durant le Prime Day.

Bose figure parmi les meilleures marques pour les casques à réduction de bruit. Fidèle à cette réputation, le Bose Headphones 700 présente de belles prouesses technologiques.

Sans fil, ce casque s’habille de matériaux nobles, notamment les coussins en cuir protéiné pour un confort maximum. En plus de sa réduction du bruit active ajustable, Bose propose un mode transparence qui permet de percevoir les bruits environnants afin de ne pas être coupé du monde extérieur.

Le caque Bose Headphones 700 intègre par ailleurs un bon système de microphones qui isole la voix des bruits parasites. Cela vous permet de passer des appels avec clarté même dans des conditions sonores difficiles.

En plus de ses commandes tactiles, vous pouvez contrôler votre casque à l’aide du Contrôle vocal intégré qui est compatible avec Alexa et l’Assistant Google.

Outre cette partie audio très réussie, l’autonomie du casque n’est pas en reste car Bose annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 heures.

Durant le Prime Day d’Amazon réservé aux abonnés Prime, le casque à réduction de bruit Bose Headphones 700 est proposé à seulement 188,99€.