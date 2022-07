Prime Day : la montre connectée HUAWEI Watch GT 2 46 mm au prix soldé de 94,99€

Sortie en septembre 2019, la montre connectée HUAWEI Watch GT 2 46 mm a d’abord été commercialisée à 249 euros avant de voir son prix baisser à 119,99€ sur Amazon. Durant le Prime Day, son prix chute de nouveau et passe à 94,99€.

Profiter de cette offre

Si le marché des montres connectées est dominé par Apple et Samsung, d’autres acteurs proposent aussi des modèles très intéressants avec des looks et des caractéristiques différentes. Parmi eux, Huawei se distingue avec sa gamme Watch GT ici proposée dans sa deuxième génération avec un adaptateur USB-C au prix de 94,99 euros au lieu de 119,99 euros ces dernières semaines, soit 21% de réduction. Le Prime Day est donc l’opportunité parfaite pour s’offrir cette belle montre connectée Android.

Disponible en 2 versions, 42mm et 46mm, cette montre connectée compatible Android est bardée de capteurs ce qui en fait un excellent modèle orienté pour la pratique du sport. Elle est notamment dotée d’un capteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre ainsi qu'un GPS intégré. Gros point fort de cette montre, vous pouvez donc l’utiliser sans smartphone pour faire du sport.

Son look plaira également aux aficionados de montres classiques avec son beau cadran rond métallique aux finitions premium. Grâce à sa fonction Always-On, vous avez toujours l’heure affichée sur l’écran. Elle est équipée d’une superbe dalle OLED 1,39 pouces avec une résolution de 326 ppp qui offre une excellente visibilité même en plein soleil. Cerise sur le gâteau, son autonomie peut atteindre jusqu’à deux semaines.

Durant le Prime Day réservé aux abonnés Prime, la montre connectée HUAWEI Watch GT 2 46 mm est affiché au prix soldé de 94,99€.