L’Apple Watch Series 7 est à seulement 335,99 € sur Cdiscount

Déjà en promotion sur Amazon à l’occasion du Prime Day, Cdiscount contre-attaque et propose l’Apple Watch Series 7 à seulement 335,99 euros, soit une baisse de prix de plus de 100 euros !

Nous vous proposions déjà ce matin l'Apple Watch Series 7 45 mm GPS à 378 euros pour le Prime Day d’Amazon. Si vous aimez la version Green Aluminium, elle est en promotion également sur Cdiscount pour seulement 335,99 euros. C’est une occasion en or de s’offrir à moindre coût la dernière génération de la montre connectée Apple sortie en automne dernier.

Dans cette version 45mm, l'Apple Watch Series 7 arbore un très lumineux écran Retina OLED avec une dalle 20% plus grande que celle de la Series 6 et 50% plus grande que la Series 3. Par ailleurs, l’écran ne se met jamais en veille pour afficher constamment l’heure et les autres informations présentes sur le cadran.

Véritable outil pour suivre votre santé, cette smartwatch vous alerte en cas de problème. Elle mesure par exemple votre taux d’oxygène dans le sang, réalise des électrocardiogrammes, exécute un suivi continu de votre fréquence cardiaque. Si votre fréquence cardiaque s’avère anormale ou si vous présentez une arythmie, vous recevrez automatiquement une alerte sur votre écran.

Il s’agit d’une montre ultra résistante qui ne craint ni les chutes, ni la poussière et qui est étanche jusqu’à 50 mètres. Elle est compatible avec la norme WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz, le Bluetooth 5.0 et intègre un GPS. Son autonomie va jusqu'à 18 heures d’utilisation.

Pour en savoir plus sur cette montre connectée, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple Watch Series 7 ou à regarder la vidéo ci-dessous.