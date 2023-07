Prime Day casque audio et écouteurs sans fil : découvrez les meilleures offres

Si vous recherchez une belle promotion pour vous offrir un casque audio ou des écouteurs sans fil, nous avons déniché plusieurs offres dans le cadre du Prime Day Amazon. Voici notre sélection des meilleures offres sur cette catégorie de produits.

Il ne vous a surement pas échappé que le Prime Day d'Amazon a démarré ce mardi 11 juillet 2023 et se poursuivra jusqu'à demain, mercredi 12 juillet. De nombreux produits sont en promotion en ce moment sur le site e-commerce. Si vous recherchez un casque audio ou des écouteurs sans fil, on a fait le tour et vous proposons de découvrir les meilleures offres que nous avons décelées.

Le top des offres sur les casques audio et écouteurs sans fil pendant le Prime Day

AirPods Pro 2 à 225 € au lieu de 299 €

C'est de mémoire le meilleur prix que nous avons vu à ce jour sur le meilleur des écouteurs sans fil d'Apple. Lancés à 299 €, les AirPods Pro 2 s'affichent à 225 € sur Amazon pendant le Prime Day. Vous profitez donc d'une réduction de 25%, ce qui est plutôt intéressant pour un produit Apple.

AirPods 3 à 159 € au lieu de 209 €

Apple a augmenté le prix des AirPods 3 en septembre 2022, les faisant passer de 179 € à 209 € dans sa version avec le boîtier de charge Lightning. Celle avec le boîtier MagSafe est passée de 199 € à 219 €. Mais grâce au Prime Day d'Amazon, le prix des écouteurs sans fil d'Apple repasser bien au-dessous des 200 €. Vous pouvez en effet l'acheter à 159 € pour la première version (Lightning) et 169 € pour la seconde (Magsafe). Cela correspond à une réduction d'un peu moins de 25%.

AirPods 2 à 109 €

Si vous ne voulez pas forcément la dernière version des écouteurs sans fil Apple, les AirPods 2 sont toujours disponibles et font même l'objet d'une réduction pendant le Prime Day. Amazon les propose en effet à 109 € contre 119 à 150 € ces derniers mois. Les AirPods 2 restent en 2023, des écouteurs d'une grande qualité.

Écouteurs JBL Tune 230 ANC TWS à 72 €

On ne présente plus JBL dont les écouteurs sans fil Tune 230 ANC sont en promotion en ce moment sur Amazon. Grâce au Prime Day, leur prix passe de 100 € à 72 € sur Amazon. Vous profitez donc d'une réduction d'un peu moins de 30%. Ces écouteurs offrent la réduction de bruit active et délivrent un son de qualité. On n’en attend pas moins de JBL.

Ecouteurs Sony WF-C700N à 84 €

Les Sony WF-C700N offrent l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. C'est une alternative moins chère aux Sony WF-1000XM4. Au lieu de 120 € habituellement, vous pouvez les acheter en ce moment à 84 € sur Amazon dans le cadre du Prime Day.

Ecouteurs Jabra Elite 7 Pro à 134 €

Jabra produit de très bons écouteurs sans fil et l'Elite 7 Pro représente ce qui se fait de mieux chez le constructeur. Au lieu de 200 €, son prix vient de passer sous la barre des 135 € sur Amazon pendant le Prime Day. Les écouteurs sont à 134,99 € très exactement. Vous bénéficiez d'une réduction de 32%.

Casque audio Sennheiser 450SE à 79 €

Ce casque audio signé Sennheiser est équilibré à tous les points de vue. Avec son prix affiché sur Amazon lors du Prime Day, c'est une offre très intéressante si vous recherchez un casque à réduction de bruit active sous la barre des 100 €. Ce modèle est en effet à 79,99 € en ce moment au lieu de 200 €. Cela représente une réduction de 60%.

Casque Bose QuietComfort 45 à 179 €

Si vous disposez d'un budget un peu plus confortable, vous pouvez vous tourner vers le Bose QuietComfort 45. C'est l'un des meilleurs casques audio à réduction de bruit active du catalogue Bose et du marché tout simplement. Au lieu de 350 €, il est à 179 € pendant le Prime Day. Il est quasiment à moitié prix par rapport à son prix de lancement.

Casque Sony WH-1000XM4 à 249 €

On termine avec le Sony WH-1000XM4 qu'on ne présente plus. Malgré la sortie du XM5, il n'a rien perdu de sa superbe quand on le compare à son successeur. Et ce, pour un prix désormais un peu plus accessible. Grâce au Prime Day, le casque voit son prix passer sous la barre des 250 € au lieu de 329 €. Pour rappel, il avait été lancé à 379 €.

