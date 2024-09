Après son Prime Day estival, Amazon remet le couvert en annonçant un nouvel événement de 48 heures réservé exclusivement aux membres Prime. Le géant du commerce en ligne leur donne rendez-vous en octobre prochain.

En cette mi-septembre, Amazon a pris la décision d'organiser de nouvelles ventes flash exclusives Prime pendant une durée de 48 heures. Cet événement similaire au traditionnel Prime Day va se tenir plusieurs semaines avant le célèbre Black Friday.

L'événement aura lieu les mardi 8 et mercredi 9 octobre 2024 dans ces pays : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, Singapour, la Suède et le Royaume-Uni. Pour la première fois, la Turquie participera également à cet événement.

Ces Jours Flash Prime d'Amazon donneront la possibilité aux membres Prime de lancer le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année. Les promotions proposées durant l'événement permettent de faire des économies dans diverses catégories comme la mode, la maison, la beauté, les sports et loisirs, les jouets et les produits high-tech. Durant ces deux jours de promotions, les membres Prime auront l'occasion d'acheter tout ce dont ils ont besoin et ainsi bien préparer les prochaines fêtes de fin d’année.

Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime peut être testé gratuitement pendant 30 jours. Au terme de la période d'essai, deux offres sont proposées. La première, qui est à 6,99 euros par mois, est idéale pour les personnes qui réalisent des achats ponctuels sur le site Amazon. Quant à la seconde formule, elle se décline sous la forme d'un abonnement annuel au tarif de 69,90 euros.