La carte graphique Nvidia RTX 5050 dévoile sa fiche technique avant l’heure, la voici

La famille des cartes graphiques RTX 50 de Nvidia s'apprête à accueillir sa dernière membre, la RTX 5050. Elle apparaît en avance sur la Toile avec une fiche technique assez détaillée.

Il était une fois le Ray Tracing

On peut reprocher bien des choses à Nvidia, au hasard son incapacité à produire assez de cartes graphiques pour répondre à la demande des joueurs, mais il y a un point sur lequel la firme fait bien les choses. Chaque fois qu'elle sort une nouvelle série de RTX, on est sûr qu'elle se déclinera en un maximum de variantes. Tous les budgets y trouvent donc leur compte du moment que l'on est assez patient. Nvidia sort en effet ses produits du plus puissant ou plus modeste.

La famille des RTX 50 ne fait pas exception à la règle. Depuis l'arrivée de la RTX 5090 en janvier dernier, nous avons eu droit à de nombreuses versions jusqu'à la RTX 5060. Il ne reste plus que la RTX 5050, dont on connaît l'existence, mais c'est à peu près tout. Grâce à une erreur d'un revendeur de PC allemand, on en apprend plus sur ce modèle d'entrée de gamme. Il a en effet listé un PC équipé de la RTX 5050 avant de supprimer la page en question. Elle a bien sûr eu le temps d'être capturée par au moins un internaute.

Voici la fiche technique de la RTX 5050 telle qu'apparue sur le site d'un revendeur

Précision importante : il s'agit de la version mobile de la carte graphique, pour PC portable. Elle diffère donc de la variante pour tour, même si les deux ont des points communs. On apprend ainsi que la RTX 5050 possède l'équivalent de 2 560 cœurs CUDA épaulés par 8 Go de RAM GDDR6 et un bus mémoire 128-bit. Sa vitesse d'horloge est de 2 235 MHz (2 520 MHz en mode boost). C'est 54 % de plus que la RTX 4050 pour PC portable, et 44 % de plus pour le mode boost.

Des rumeurs laissaient penser que la RTX 5050 serait équipée de mémoire GDDR7 comme ses grandes sœurs, mais ce n'est visiblement pas le cas, du moins pour la version mobile. La question du prix est toujours en suspens. Nous ne devrions pas avoir longtemps à attendre avant d'être fixé. La carte graphique devrait être annoncée officiellement dans les prochaines semaines.