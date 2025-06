Apple a aussi du nouveau dans les cartons pour la TV et son casque VR

L'Apple TV et le Vision Pro passent à la vitesse supérieure avec tvOS 26 et visionOS 26. Les changements sont légion, voici ce qu'il faut retenir des mises à jour venir.

La WWDC 2025 a été l'occasion pour Apple d'annoncer une large refonte de ses différents systèmes d'exploitation. Nous sommes déjà revenus en détails sur les changements d'iOS 26 pour l'iPhone, ainsi que sur les nouveautés introduites par iPadOS 26 pour l'iPad et par watchOS 26 pour l'Apple Watch. Mais tvOS 26 et visionOS 26 ne sont pas en reste non plus.

Commençons par ce qui arrive pour le Vision Pro, casque de réalité mixte d'Apple. visionOS 26 prend en charge la lecture native des contenus Insta360, GoPro et Canon à 180 degrés, 360 degrés et champ de vision large, nous apprend la firme californienne. Cette fonction est disponible aussi bien sur les applications que sur les sites web. L'OS supporte aussi la manette PlayStation VR2 Sense, qui peut enrichir les expériences de jeu avec ses capacités de suivi de mouvement hautes performances, sa détection du toucher du doigt et ses vibrations.

visionOS 26 bouleverse l'expérience immersive du Vision Pro

Les widgets deviennent spatiaux sous visionOS 26. “Ils s’intègrent naturellement dans l’espace de l’utilisateur et réapparaissent à chaque utilisation de l’Apple Vision Pro”, précise Apple. Ils sont personnalisables (largeur du cadre, couleur, profondeur…) et peuvent servir à décorer l'espace virtuel du système. Le constructeur insiste notamment sur les widgets Horloge, Météo, Musique et Photos dans sa présentation, mais les développeurs tiers pourront proposer leurs propres expériences.

visionOS 26 permet en outre de partager des expériences spatiales avec d’autres utilisateurs de l’Apple Vision Pro présents dans la même pièce. Pour les particuliers, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui est aussi muni de cet appareil sont très faibles. Mais dans un cadre professionnel, cette fonction prend tout son sens. Apple explique que l'entreprise française Dassault Systèmes l'exploite dans son app 3DLive, qui permet de visualiser des conceptions 3D à la fois en personne et avec des collègues à distance.

Les photos spatiales deviennent encore plus réalistes, donnant l’impression de pouvoir se pencher et regarder autour de soi dans l’app Photos, l’app Galerie spatiale et Safari. Ce dernier propose d'ailleurs la navigation spatiale, pour une nouvelle forme d'immersion dans les contenus que l'on consulte. Les développeurs web ont la possibilité d’intégrer des modèles 3D dans leurs pages web, pour que l'utilisateur puisse observer un produit qu'ils souhaitent acheter sous tous les angles, par exemple.

tvOS 26 se paye une nouvelle interface

Comme ses petits copains, tvOS 26 adopte le nouveau design Liquid Glass, qui ajoute des effets de verre translucide à l'interface. Outre l'aspect esthétique, il permet aussi de continuer à avoir un bon aperçu de ce qui est lu à l'écran lors d'une avance rapide, un retour en arrière, ou un passage dans les paramètres d'Apple TV pour définir une minuterie, régler l'audio…

Les contenus disponibles pour visionnage sont mis en avant par de nouvelles affiches, qui profitent justement de Liquid Glass. Un plus grand nombre de séries et de films sont aussi affichés à l'écran en même temps. “Les utilisateurs pourront désormais afficher automatiquement les profils à la sortie de veille de l’app Apple TV afin de revenir rapidement à leurs recommandations et à leur Liste de suivi dans l’app Apple TV, et à leurs playlists dans Apple Music”, ajoute la marque à la pomme.

La fonctionnalité Apple Music Sing permet de transformer son iPhone en micro à main pour amplifier sa voix lors de sessions de karaoké endiablées. Tous les utilisateurs présents peuvent aussi utiliser leur iPhone pour ajouter des chansons à la file d’attente ou réagir avec des émojis à l’écran. Les options Traduction des paroles et Prononciation des paroles donnent la possibilité de comprendre ou mieux chanter des chansons en langue étrangère.

FaceTime évolue aussi pour se rapprocher de l'expérience iOS et devenir plus personnelle. tvOS 26 va afficher la photo et le nom personnalisés d’un contact lors du lancement d’un appel FaceTime. Les sous-titres en direct générés par IA ne sont plus réservés qu'à l'anglais, on peut aussi y accéder en français. L’allemand, le coréen, l’espagnol, le japonais et le mandarin sont aussi pris en charge. Les utilisateurs pourront aussi répondre à des appels entrants via des enceintes connectées.