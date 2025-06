Nintendo annonce un nouveau jeu Splatoon pour Switch 2 et il y a une grosse surprise

Un jeu solo Splatoon Raiders est en cours de développement, tandis qu'une mise à jour majeure de Splatoon 3 arrive quelques jours après la Switch 2.

Nous avons à peine eu le temps de publier notre test de la Nintendo Switch 2 que l'éditeur et constructeur annonce de belles nouveautés à venir pour la licence Splatoon, valeur sûre de Big N depuis dix ans. La plus importante d'entre elles est l'officialisation d'un premier spin-off pour la série. Celui-ci est baptisé Splatoon Raiders et ne comprend aucune composante multijoueur. Il s'agit donc d'un jeu 100 % solo, du jamais vu pour la franchise jusqu'à présent.

Nintendo essaie de capitaliser sur le succès de Splatoon pour diversifier la saga et cela n'est guère surprenant. Splatoon 3 introduisait déjà un mode solo plus poussé que ses prédécesseurs, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'on ne voie arriver un jeu qui y soit entièrement dédié. Aucune date ni même fenêtre de sortie n'a été communiquée à ce jour, mais on sait que le titre sortira uniquement sur Switch 2, et pas sur la première génération.

Splatoon 3 fête la Switch 2 avec une mise à jour

Pour les développeurs, laisser de côté le multijoueur sera aussi l'occasion d'étoffer le lore de l'univers qu'ils ont créé et d'offrir aux joueurs un scénario et une narration, on l'espère, dignes de ce nom. Pour l'instant, on sait que les membres du groupe Tridenfer seront les principaux protagonistes. Leurs aventures les mèneront sur un nouvel archipel et on ne devrait pas voir Cité-Clabousse dans ce jeu.

Splatoon 3 n'est pas abandonné pour autant. La mise à jour 10.0.0 sera disponible à partir du 12 juin 2025. Elle apporte des améliorations graphiques et de performances sur Switch 2, le cross-play entre la Switch 1 et la Switch 2, mais aussi de nouveaux contenus. Le passage Turbot vient compléter la sélection de cartes et sera l'occasion de raviver la nostalgie des joueurs du premier Splatoon sur Wii U.

Cette nouvelle version du jeu introduit également de nouveaux badges et des armes inédites. Le score de classe des armes augmente et une nouvelle caractéristique, Arsenal Power, indique avec quelle arme vous êtes le plus efficace, en plus d'être exploitée pour le matchmaking.