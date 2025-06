Pas de Wear OS 6 pour ces Galaxy Watch de Samsung ? C’est possible, voici pourquoi

L'arrivée imminente de Wear OS 6 pourrait laisser sur le carreau plusieurs modèles de montres connectées Samsung Galaxy Watch. Voici ceux qui seraient concernés par cette mauvaise nouvelle.

Aujourd'hui, allumer une Galaxy Watch de chez Samsung nous fait atterrir sur un système connu, à savoir Wear OS de Google, soit Android pour les montres connectées. Mais ce ne fut pas toujours le cas. À leurs débuts, celles que l'on appelait encore les Samsung Gear S tournaient sous Tizen, développé en interne. Ce n'est qu'en 2021 que Wear OS arrive sur la nouvelle série de montres du constructeur coréen : les Galaxy Watch 4. Il est bien sûr agrémenté d'une surcouche maison, actuellement One UI 7 Watch.

La prochaine mise à jour sera Wear OS 6, et elle ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. On sait déjà que Wear OS 6 apportera des nouveautés très appréciables comme une autonomie augmentée ou une meilleure utilisation du mode Always-On. Si vous avez une montre connectée Samsung, vous pourrez profiter de tout ça dans quelques semaines normalement. À moins que vous possédiez l'un de ces modèles, auquel cas le doute est permis.

Ces modèles de Galaxy Watch pourraient ne pas recevoir Wear OS 6

Lors de son déploiement global, One UI 8 Watch (basé sur Wear OS 6) sera très probablement réservé pendant un temps aux nouvelles Galaxy Watch 8. Puis Samsung le proposera sur les séries plus anciennes en commençant par les Galaxy Watch 7 et en remontant dans le temps. Autrement dit : plus votre montre est vieille, plus vous devrez patienter pour obtenir la mise à jour. Ce qui nous amène aux cas des Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, les dernières de la liste.

Sortis en 2021, ces 2 modèles doivent recevoir 4 ans de mises à jour système. Leur prise en charge logicielle s'arrête en août 2025, et il y a donc une chance que Samsung ne cherche même pas à déployer One UI 8 Watch dessus. La firme ne s'est pas encore exprimée officiellement sur le sujet, aussi il reste un espoir. Dans le meilleur des cas, la prochaine mise à jour des Galaxy Watch 4 sera la dernière, et c'est déjà pas mal.