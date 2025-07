Dreame H12 Pro FlexReach : cet aspirateur 3-en-1 est à prix cassé sur Amazon

Le Prime Day commence demain sur Amazon, mais le géant américain propose déjà d’excellentes offres en avant-première. Nous avons trouvé pour vous un aspirateur ultra performant qui va vous faciliter le ménage au quotidien à prix sacrifié. On vous explique tout.

À partir de demain, le Prime Day arrive avec de très nombreuses promotions qui vont être disponibles sur Amazon. Mais pour les plus impatients, il est déjà possible de se faire plaisir grâce à quelques offres en avant-première qui viennent de sortir.

C’est le cas du Dreame H12 Pro FlexReach, un excellent aspirateur balai eau et poussière qui voit son prix chuter à seulement 279 euros alors que son prix de vente conseillé est normalement de 399 euros. Alors si vous voulez économiser 120 euros et vous faciliter les tâches ménagères du quotidien, c’est le moment de craquer. Croyez-nous, vous n’allez pas être déçu.

Petite précision : les offres du Prime Day, y compris les ventes flashs en avant-première, sont réservées aux membres Amazon Prime. Si vous n’êtes pas abonné, pas de panique, vous avez tout de même une solution pour en profiter sans pour autant payer quoi que ce soit. Il est possible de souscrire à l’offre d’essai de 30 jours qui vous permet de vous inscrire gratuitement à Prime pendant un mois. Vous pourrez profiter des offres du Prime Day ainsi que de tous les autres avantages de cet abonnement à commencer par la livraison accélérée gratuite et Prime Vidéo, entre autres.

Dreame H12 Pro FlexReach : un concentré de technologie

Le Dreame H12 Pro FlexReach est un aspirateur laveur sans fil polyvalent et intelligent, pensé pour vous faire gagner du temps tout en assurant un nettoyage impeccable. Il a la particularité de pouvoir être entièrement couché au sol sans perdre en aspiration pour atteindre la moindre poussière sous vos meubles.

Sa brosse rotative innovante a été spécialement conçue pour un nettoyage “bord à bord”, afin de ne plus laisser de miettes ou poussières coincées le long des plinthes ou dans les coins.

Grâce à ses capteurs high-tech intégrés, le H12 Pro FlexReach détecte automatiquement le niveau de saleté au sol et ajuste en conséquence la puissance d’aspiration et la quantité d’eau diffusée. Résultat : un nettoyage optimal, sans effort de votre part. Son écran LED couleur et son assistant vocal vous guident en temps réel sur l’état du nettoyage et la charge de la batterie.

Le Dreame H12 Pro FlexReach est doté d’une fonction d’autonettoyage améliorée : il démêle automatiquement les cheveux et élimine les résidus accumulés sur la brosse pour qu’elle reste toujours impeccable. Après votre session, il peut également lancer un cycle complet de nettoyage et de séchage de la brosse à l’air chaud, empêchant ainsi la formation d’odeurs et de moisissures.

Avec sa batterie de 6 x 4 000 mAh, ce modèle offre jusqu’à 50 minutes d’autonomie, de quoi couvrir environ 300 m² en un seul passage. Ses deux réservoirs séparés permettent de distinguer l’eau propre de l’eau sale , pour garantir que vos sols ne soient jamais lavés avec de l’eau souillée.

Compact et élégant, le Dreame H12 Pro FlexReach est facile à manier grâce à sa conception sans fil et sa tête pivotante à 180°. Il est également relativement silencieux avec un niveau sonore d’environ 76 dB, idéal pour ne pas déranger toute la maison pendant vos séances de ménage.