Une astronaute capture un éclair rouge géant depuis l’ISS, l’image est incroyable

Les astronautes nous offrent parfois des visions incroyables de notre planète. Cette fois, un cliché unique dévoile un phénomène lumineux impressionnant. La science pourrait bientôt percer ses secrets grâce à ces images.

Ces derniers temps, les images venues de l’espace n’ont cessé d’émerveiller. Il y a quelques semaines, une photo exceptionnelle de la Voie lactée prise par Don Pettit avait déjà marqué les esprits. Plus récemment, des aurores boréales filmées depuis l’orbite ont révélé toute l’ampleur de ces vagues lumineuses. Grâce aux astronautes présents à bord de l’ISS, le public découvre des spectacles célestes souvent invisibles depuis la Terre. Ces clichés témoignent de la beauté et de la complexité de notre atmosphère.

Aujourd’hui, un nouveau phénomène vient s’ajouter à cette collection fascinante. L’astronaute américaine Nichole « Vapor » Ayers a réussi à capturer un « sprite », une décharge électrique rare qui apparaît au-dessus des orages. Depuis l’ISS, à 400 km d’altitude, elle a immortalisé cette immense colonne rougeâtre s’étendant vers la haute atmosphère. Ces phénomènes, appelés événements lumineux transitoires (TLE), restent encore peu compris et suscitent de nombreuses recherches.

Les sprites se forment généralement à environ 80 km au-dessus du sol, juste après de puissants éclairs. Ils prennent des formes complexes, semblables à des branches ou à des colonnes lumineuses rouges, et ne durent que quelques millisecondes. Grâce à la position privilégiée de l’ISS, Nichole Ayers a pu observer l’un de ces éclairs géants au-dessus du Mexique et des États-Unis. Sur la photo, le sprite brille au-dessus des nuages illuminés par la foudre, tandis que les lumières des villes scintillent en dessous. Ce type de capture permet aux chercheurs de mieux comprendre la relation entre les orages et ces décharges spectaculaires.

La NASA s’intéresse depuis plusieurs années à ces phénomènes mystérieux. Le projet « Spritacular » encourage même le grand public à partager ses photos d’événements lumineux transitoires pour aider la recherche. Les astronautes, eux, profitent de leur séjour en orbite pour documenter ces éclairs célestes sous un angle inédit. Bien que de nombreuses questions persistent sur la formation des sprites et leur interaction avec l’atmosphère, ces images contribuent déjà à faire avancer la science. Grâce à des astronautes passionnés de photographie, de nouvelles découvertes pourraient bientôt voir le jour et lever le voile sur ces mystérieux géants rouges.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.

Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA

— Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025