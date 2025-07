Regardez ce robotaxi Tesla rentrer sans raison dans une voiture garée, que s’est-il passé ?

Quelques semaines après leur lancement, les robotaxis de Tesla font encore parler d'eux pour un comportement inexpliqué, et surtout dangereux. L'un d'eux s'est dirigé sans raison vers une voiture garée, jusqu'au contact.

Après des années de préparation et de retards en tous genres, Tesla a enfin lancé ses robotaxis autonomes aux États-Unis. Les premiers retours sont positifs, pourtant les véhicules font rapidement parler d'eux pour de mauvaises raisons. Comme leur nom l'indique, les taxis d'Elon Musk n'ont pas besoin de conducteur pour vous amener d'un point A à un point B. Encore faut-il qu'ils y parviennent sans rouler à contre-sens ou freiner brutalement en plein carrefour parce que les passagers ont demandé à s'arrêter un peu tôt que prévu.

Des “travers” que d'aucuns attribueront à la jeunesse du dispositif, mais qui ont de quoi inquiéter. Vous vous en doutez : si l'on vous raconte tout ça, c'est qu'un autre incident impliquant un robotaxi Tesla a eu lieu. Il s'est déroulé dans un parking d'Austin, au Texas, la seule ville où les voitures sont autorisées à circuler pour le moment. La scène a été capturée en vidéo et vous pouvez la voir à la fin de cet article. Elle démarra directement au bon moment.

Ce robotaxi de Tesla démarre et cogne une voiture garée, la preuve en vidéo

La Tesla Model Y est garée sur une place de parking. Elle vient de déposer ses passagers et doit donc repartir pour sa prochaine course. Sauf qu'au lieu de reculer comme on s'y attend, le robotaxi tourne les roues vers sa gauche et avance jusqu'à toucher la Toyota juste à côté d'elle. Incapable de corriger le tir, il a fallu que le “safety monitor” passe sur le siège conducteur et prenne le contrôle du taxi. Pour rappel, il s'agit d'un employé de Tesla présent dans le véhicule en cas de besoin. Une mesure provisoire qui devrait durer encore quelques semaines.

Heureusement, il n'y a eu ni blessé, ni tôle froissée, la force de l'impact étant faible au final. Il n'empêche que ce n'est pas encourageant pour la suite, d'autant qu'à ce stade, on n'a aucune idée de ce qui a pu provoquer ce comportement. Certains pensent que le robotaxi a eu du mal à voir l'autre voiture dans l’obscurité. Il se sert en effet majoritairement de caméras et d'intelligence artificielle pour repérer son environnement, là où des concurrents comme Waymo utilisent aussi des radars et la technologie LiDAR.