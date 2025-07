Tineco Floor One S7 Pro : l’excellent aspirateur laveur sec et humide est enfin à prix accessible pour le Prime Day, vite !

À l’approche du Prime Day, Amazon dévoile déjà quelques offres en avant première ! C’est le cas du Tineco Floor One S7 Pro qui voit son prix chuter à 375 € au lieu de 699 € avec le code TINECOBRAVO. C’est le bon moment pour vous équiper de cet excellent aspirateur laveur sec et humide.

Chaque année, Amazon concurrence les soldes avec son évènement exclusif. Durant le Prime Day, de nombreux produits appareils à prix réduit. Vous cherchez un aspirateur balai capable d’aspirer et de nettoyer en même temps les saletés sèches et humides ? Le Tineco Floor One S7 Pro est actuellement en promotion !

Normalement en vente à 699 €, cet excellent aspirateur est affiché à seulement 399 € sur Amazon. Et avec le code TINECOBRAVO à renseigner au moment du paiement, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisque son prix chute à 375,06 € seulement.

Mais attention, cette offre est réservée aux membres Amazon Prime.

Tineco Floor One S7 Pro : l’excellente à prix cassé pour le Prime Day

Tineco propose des aspirateurs aux caractéristiques avancées. C’est le cas du Tineco Floor One S7 Pro qui peut aspirer et nettoyer le sol avec de l’eau propre grâce à la présence de deux réservoirs, un de 0,85 L pour l’eau claire et l’autre de 0,72 L pour l’eau sale.

Ce modèle sans fil haut de gamme profite par ailleurs d’un nettoyage optimal puisqu’il est capable de nettoyer au plus près des plinthes grâce au nettoyage bord à bord. La brosse, qui tourne à 450 tours par minute, nettoie à moins de 0,5 cm de chaque côté.

Grâce à la technologie iLoopTM, le capteur intelligent détecte le niveau de saleté et adapte le lavage des sols en conséquence. Avec le système d’autopropulsion bi-directionnel SmoothPower qui marche aussi bien en marche avant qu’en marche arrière, vous pouvez plus facilement manier votre aspirateur.

Enfin, le Tineco Floor One S7 Pro profite d’une excellente autonomie de 40 minutes. Cela vous permet de nettoyer une surface jusqu’à 300 m2. Vous pourrez donc effectuer l’entretien de toute votre maison d’une traite.

Tout comme le Tineco Floor One S7 Pro, le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra passe à prix cassé pour le Prime Day. Cet autre modèle capable d'être à utilisé à plat à 180° sans perdre de puissance passe ainsi à 419 € au lieu de 699,00€. C'est un excellent prix !

