Windows 11 25H2 apporte enfin cette liberté que tous les utilisateurs réclamaient, mais ne vous enflammez pas trop vite

Microsoft veut offrir plus de liberté aux utilisateurs avec sa prochaine mise à jour de Windows 11. La version 25H2 promet un système plus léger et plus personnalisable. De quoi séduire ceux qui rêvent d’un PC enfin débarrassé du superflu.

Windows 11 continue d’évoluer avant l’arrivée hypothétique de Windows 12. Avec la mise à jour 25H2 prévue pour fin 2025, Microsoft montre qu’il veut prolonger la vie de son système actuel. Cette grosse mise à niveau vise à apporter des améliorations sans bouleverser l’interface ni repartir de zéro. Les Insiders peuvent déjà la tester, et elle devrait être déployée au grand public dans les prochains mois. Parmi les nouveautés, une fonctionnalité attire particulièrement l’attention des utilisateurs qui rêvent d’un Windows plus léger.

Avec la prochaine mise à jour Windows 11 25H2, Microsoft semble enfin écouter ces critiques. Selon une annonce officielle, cette version, actuellement en phase de test via le programme Insider, introduira une nouvelle option pour supprimer plusieurs applications intégrées. L’option se présente sous forme d’un paramètre dans la stratégie de groupe (Group Policy), plus simple et accessible que les anciennes commandes PowerShell.

Windows 11 25H2 propose une nouvelle option pour désinstaller les applis Microsoft préinstallées

La nouvelle option s’appelle « Remove default Microsoft Store packages from the system » (supprimer les packages Microsoft Store par défaut du système). Une fois activée, elle permet de choisir quelles applications conserver ou supprimer parmi une liste proposée. Par défaut, aucune application n’est supprimée, mais les utilisateurs peuvent désinstaller Clipchamp, Windows Media Player, Terminal, Notepad et d’autres programmes jugés superflus. Cette approche plus flexible marque un tournant pour ceux qui veulent personnaliser leur PC sans passer par des outils tiers souvent complexes.

Cette nouveauté ne sera toutefois pas disponible pour tout le monde. Seules les éditions Pro de Windows 11 auront accès à l’éditeur de stratégie de groupe. Les versions Home resteront limitées et devront continuer à utiliser des solutions plus techniques pour nettoyer le système. Techniquement, la fonctionnalité crée une clé spéciale dans le registre Windows pour enregistrer les applications supprimées. Microsoft semble ainsi vouloir offrir plus de contrôle aux utilisateurs avancés et aux administrateurs IT. Avec cette mise à jour, Windows 11 25H2 pourrait séduire un public lassé des logiciels imposés, tout en rendant le système plus léger et plus rapide.